SGK'ya ödenen sigorta paraları geri alınabilir! Toplu para iadesi için...

Sigortalı olarak çalışan kişilerin emekli olması için yaş, sigortalılık süresi ve sigorta prim günü şartlarını doldurması gerekir. Belirlenen kriterlerden herhangi birinde eksiklik olması durumunda vatandaşların emeklilik maaşlarına kavuşması söz konusu dahi olmaz. Yaş ve sigortalılık süresini doldurulan vatandaşlara prim günü ödemesi için hizmet borçlanması hakkı tanınmıştır. Kadınlar için doğum; erkekler için askerlik, ülke dışında yaşayan vatandaşlar için yurt dışı borçlanma hakkı sunulmuştur.
Hizmet borçlanması hakları ile de emeklilik şartları tamamlanmıyorsa vatandaşların ödedikleri primleri toplu olarak geri alma formülünü kullanabilmesinin önü açılıyor. Sosyal Güvenlik Kurumundan toplu prim iadesi almak için resmi başvurunun gerçekleştirilmesi gerekiyor. Peki, SGK'dan para nasıl alınır? Toplu para iadesi aldıktan sonra yeniden emeklilik sistemine dahil olunabilir mi? Kimler prim iadesi alabilir? Şartları nelerdir? İşte, SGK'dan toplu para almanın detayları...
-Prim iadesi almak için başvuruda bulunacak vatandaşların SGK'ya bağlı olarak hizmet akdine tabi 4A ya da kendi adı ve hesabına bağlı 4B sigortalılık statüsünde çalışmıyor olması gerekir.
Sosyal Güvenlik Kurumundan toplu olarak prim iadesinin alınması için başvurularını resmi olarak iletilmesi gerekir. Başvurunun yapılmaması durumda toplu ödemelerin otomatik olarak yapılması mümkün değildir. Kişilerin ikamet adreslerine en yakın Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlükleri ya da Sosyal Güvenlik Kurumu İlçe Merkezlerine dilekçe ile başvurularını yapması şarttır.
Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak toplu ödemeler için yıllara göre faiz uygulaması yapılamaz. Aynı zamanda kişilerin istedikleri dönem için toplu ödeme yapılması söz konusu olmaz. Başvurunun onaylandığı yıl için geçerli olan güncel tutar üzerinden ödeme gerçekleştirilir. Toplu ödeme iadesi Ziraat Bankası üzerinden vatandaşlara iletilir.
Toptan ödeme almasına rağmen Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında sigortalı olarak yeniden çalışmaya başlayan kişiler için ihya sistemi devreye giriyor. Vatandaşların aradaki ödeme aldıkları günlere ilişkin prim miktarını tekrardan ödemesi durumunda emeklilik yolları açılıyor.
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