SGK'ya ödenen sigorta paraları geri alınabilir! Toplu para iadesi için...

Sigortalı olarak çalışan kişilerin emekli olması için yaş, sigortalılık süresi ve sigorta prim günü şartlarını doldurması gerekir. Belirlenen kriterlerden herhangi birinde eksiklik olması durumunda vatandaşların emeklilik maaşlarına kavuşması söz konusu dahi olmaz. Yaş ve sigortalılık süresini doldurulan vatandaşlara prim günü ödemesi için hizmet borçlanması hakkı tanınmıştır. Kadınlar için doğum; erkekler için askerlik, ülke dışında yaşayan vatandaşlar için yurt dışı borçlanma hakkı sunulmuştur.

Hizmet borçlanması hakları ile de emeklilik şartları tamamlanmıyorsa vatandaşların ödedikleri primleri toplu olarak geri alma formülünü kullanabilmesinin önü açılıyor. Sosyal Güvenlik Kurumundan toplu prim iadesi almak için resmi başvurunun gerçekleştirilmesi gerekiyor. Peki, SGK'dan para nasıl alınır? Toplu para iadesi aldıktan sonra yeniden emeklilik sistemine dahil olunabilir mi? Kimler prim iadesi alabilir? Şartları nelerdir? İşte, SGK'dan toplu para almanın detayları...

TOPLU ÖDEME ALMAK İÇİN ARANILAN KOŞULLAR NELERDİR?

-Prim iadesi almak için başvuruda bulunacak vatandaşların SGK'ya bağlı olarak hizmet akdine tabi 4A ya da kendi adı ve hesabına bağlı 4B sigortalılık statüsünde çalışmıyor olması gerekir.