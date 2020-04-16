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SGK'ya ödenen sigorta paraları geri alınabilir! Toplu para iadesi için...

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.04.2020 14:40 | Son Güncelleme

Emeklilik yaşı gelmesine ve hizmet süresini tamamlamasına rağmen prim günü yeterli olmayan vatandaşlar kara kara düşünmeye başladı. Emeklilik maaşına kavuşamayanlar ödedikleri primlere ne olacağını merak ediyor. Prim ödemelerine dair cevap Sosyal Güvenlik Kurumundan geldi. Sosyal Güvenlik Kurumu emekliliği hak edemeyenlerin ödedikleri primleri toplu olarak iade edecek.

SGK'ya ödenen sigorta paraları geri alınabilir! Toplu para iadesi için...

Sigortalı olarak çalışan kişilerin emekli olması için yaş, sigortalılık süresi ve sigorta prim günü şartlarını doldurması gerekir. Belirlenen kriterlerden herhangi birinde eksiklik olması durumunda vatandaşların emeklilik maaşlarına kavuşması söz konusu dahi olmaz. Yaş ve sigortalılık süresini doldurulan vatandaşlara prim günü ödemesi için hizmet borçlanması hakkı tanınmıştır. Kadınlar için doğum; erkekler için askerlik, ülke dışında yaşayan vatandaşlar için yurt dışı borçlanma hakkı sunulmuştur.

Hizmet borçlanması hakları ile de emeklilik şartları tamamlanmıyorsa vatandaşların ödedikleri primleri toplu olarak geri alma formülünü kullanabilmesinin önü açılıyor. Sosyal Güvenlik Kurumundan toplu prim iadesi almak için resmi başvurunun gerçekleştirilmesi gerekiyor. Peki, SGK'dan para nasıl alınır? Toplu para iadesi aldıktan sonra yeniden emeklilik sistemine dahil olunabilir mi? Kimler prim iadesi alabilir? Şartları nelerdir? İşte, SGK'dan toplu para almanın detayları...

TOPLU ÖDEME ALMAK İÇİN ARANILAN KOŞULLAR NELERDİR?

-Prim iadesi almak için başvuruda bulunacak vatandaşların SGK'ya bağlı olarak hizmet akdine tabi 4A ya da kendi adı ve hesabına bağlı 4B sigortalılık statüsünde çalışmıyor olması gerekir.

  • 4A, 4B ve 1 Ekim 2008 tarihinden sonra 4C sigortalılık kollarından birine mensup olarak çalışanların emeklilik için geçerli olan yaş ile hizmet süresi şartlarını tamamlamaları mecburidir. (Hizmet süresi erkekler için 25, kadınları için ise 20 yıl olarak belirlenmiştir.)
    -Birden fazla işletmede çalışan vatandaşların adına yapılan toplam prim ödemelerinin asgari ücretin 7.5 katı tutarında olması durumunda aradaki farkın iade edilmesi söz konusu olur. Tavanı aşan tutar için kişilerin 10 yıl içinde başvurularını iletmesi gerekir.
    -Sigortalı olarak çalışan kişilerin vefat etmesi halinde mirasçılarının (eş, anne-baba ve çocukları) toplu ödeme alma hakkı saklı tutulmuştur.
  • Sigortalı çalışanların adına yapılan prim ödemeleri sırasında oluşan hatalardan doğan olumsuzluklar için de toplu ödeme başvuru talebi iletilebilir.
  • Emeklilik için geçerli olan prim günü kotasının doldurulması için kişilerin hizmet borçlanması yapması durumunda; ödenen bu prim günleri kesinlikle iade edilmez. Aynı zamanda sağlık hizmetlerinin karşılanması için gerekli olan Genel Sağlık Sigortası primlerinin kişilere geri ödenmesi söz konusu değildir.

  • TOPLU ÖDEME ALMAK İÇİN BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Sosyal Güvenlik Kurumundan toplu olarak prim iadesinin alınması için başvurularını resmi olarak iletilmesi gerekir. Başvurunun yapılmaması durumda toplu ödemelerin otomatik olarak yapılması mümkün değildir. Kişilerin ikamet adreslerine en yakın Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlükleri ya da Sosyal Güvenlik Kurumu İlçe Merkezlerine dilekçe ile başvurularını yapması şarttır.

SGK TOPTAN ÖDEME HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?

Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak toplu ödemeler için yıllara göre faiz uygulaması yapılamaz. Aynı zamanda kişilerin istedikleri dönem için toplu ödeme yapılması söz konusu olmaz. Başvurunun onaylandığı yıl için geçerli olan güncel tutar üzerinden ödeme gerçekleştirilir. Toplu ödeme iadesi Ziraat Bankası üzerinden vatandaşlara iletilir.

TOPTAN ÖDEME ALDIKTAN SONRA TEKRAR EMEKLİLİK BAŞLANGICI YAPILABİLİR

Toptan ödeme almasına rağmen Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında sigortalı olarak yeniden çalışmaya başlayan kişiler için ihya sistemi devreye giriyor. Vatandaşların aradaki ödeme aldıkları günlere ilişkin prim miktarını tekrardan ödemesi durumunda emeklilik yolları açılıyor.

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emeklilik yaşı, SGK,

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