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SGK'ye 50 denetmen yardımcısı alınacak! İşte denetmen yardımcısı sınav tarihleri

12.05.2021 16:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), taşra teşkilatı kadrolarında çalıştırılmak üzere, sınavla 50 denetmen yardımcısı alacak.

SGK'ye 50 denetmen yardımcısı alınacak! İşte denetmen yardımcısı sınav tarihleri

SGK'nin "Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı Giriş Sınavı İlanı" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, kurumun taşra teşkilatı kadrolarında çalıştırılmak üzere, genel idare hizmetleri sınıfında giriş sınavı ile 50 sosyal güvenlik denetmen yardımcısı alımı yapılacak.

SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU

Giriş sınavı, yazılı ve sözlü sınav olmak üzere iki aşamalı uygulanacak. Sınava başvurular, e-Devlet üzerinden, (https://www.turkiye.gov.tr/sgk-kurum-disi-sinav) adresinden 24 Mayıs'ta başlayacak ve 4 Haziran mesai bitiminde sona erecek.

Adayların, T.C. kimlik numarası ile başvuru ekranına giriş yaptıktan sonra "Sosyal güvenlik denetmen yardımcılığı sınavı başvuru formu"nu eksiksiz ve doğru şekilde doldurması ve ardından "tamam" ve "onayla" butonlarına basarak başvuruyu tamamlaması gerekiyor.

Kaynak: AA

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