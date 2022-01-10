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SGK yeni genelgeyi duyurdu! 2022 yılı ile birlikte tüm ödemeler değişti

10.01.2022 16:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 yılı ile birlikte tüm ödemeler değişti. Sosyal Güvenlik Kurumu tüm çalışanları ilgilendiren yeni genelge yayımladı. Sosyal Güvenlik Kurumu yayımladığı genelge ile emzirme ve cenaze ödeneğinden, doğum ve askerlik borçlanması primlerine kadar yeni rakamları açıkladı. Rapor parası günlük 111 lira 20 kuruşa çıkarken, askerlik ve doğum borçlanması için günlük en düşük 53 lira ödenecek. İşte SGK'nın yeni genelgesi ile belirlenen yeni ücretlerin detayları...

SGK yeni genelgeyi duyurdu! 2022 yılı ile birlikte tüm ödemeler değişti

SGK tüm çalışanları ilgilendiren önemli yeni genelgeyi yayımladı. Sosyal Güvenlik Kurumu yayımladığı genelge ile emzirme ve cenaze ödeneğinden, doğum ve askerlik borçlanması primlerine kadar yeni rakamları açıkladı. İşte yeni genelge ile belirlenen yeni ücretlerin detayları...

Doğum sonrası, sigortalı kadınlara ya da erkeğin sigortalı olmayan eşine ödenen emzirme ödeneği bu yıl 316 liraya çıkarıldı. Geçen yıl bu rakam 232 lira olarak uygulanıyordu.

İş kazası ya da meslek hastalığı sonucu vefat eden ya da yaşlılık aylığı almakta iken ölen kişilerin hak sahiplerine verilen cenaze ödeneği de yükseldi.

2021 yılında 918 TL olan cenaze ödeneği, 2022 yılında 1250 TL’ye çıktı.

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2022'DE RAPOR PARASI 111 TL'YE ÇIKTI

NTV'de yar alan habere göre, iş kazası, meslek hastalığı, hastalık veya doğum nedeniyle istirahatli olanlara raporlu oldukları süre için geçici iş göremezlik ödeneği veriliyor.

Halk arasında rapor parası olarak da adlandırılan geçici iş göremezlik ödeneği, bu yıl prime esas kazancı asgari ücrete kadar olan çalışan için ayakta tedavilerde 111 lira 20 kuruş, yatarak tedavilerde günlük 83 lira 40 kuruş olarak uygulanacak.

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DOĞUM VE ASKERLİK BORÇLANMASINDA GÜNLÜK EN DÜŞÜK PRİM 53.38 TL

Asgari ücretteki artış doğum ve askerlik hizmet borçlanmasını da etkiledi. En düşük günlük prim 53 lira 38 kuruş, en yüksek prim ise 400 lira 32 kuruşa çıktı.

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YURTDIŞI BORÇLANMA PRİMİ

Yurt dışı borçlanması yapanlardan ise prime esas kazancın yüzde 45’i oranında prim alınıyor.

Gurbetçiler 2022 yılında yurt dışı borçlanması yaptıklarında günlük en az 75 lira 6 kuruş prim ödeyecekler.

Öte yandan kısmi süreli işlerde çalışanlar, eksik prim günlerini 30 güne tamamlamak için isteğe bağlı ödeme yapabiliyor.

2022 yılında günlük 33 lira 36 kuruş prim ödeyerek eksik günlerini tamamlayabilecekler.

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