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Shell Recharge, Türkiye'de ilk adımını Eşarj ile atıyor

27.05.2021 12:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Shell Recharge ile Türkiye'nin ilk ve en hızlı elektrikli araç şarj istasyonu Eşarj yeni bir iş birliğine imza attı. Bu kapsamda Shell Recharge markasıyla İstanbul, Sapanca ve İzmir'de devreye alınan dört istasyonda Eşarj altyapısı kullanılacak ve istasyon sayısı yıl sonuna kadar 15'e çıkarılacak.

Shell Recharge, Türkiye'de ilk adımını Eşarj ile atıyor

Shell Recharge ve Eşarj iş birliğinde İstanbul'daki ilk elektrikli araç şarj istasyonu Shell Acıbadem İstasyonu'nda devreye alındı.

Burada düzenlenen basın toplantısında konuşan Shell&Turcas Üst Yöneticisi (CEO) Emre Turanlı, Shell Recharge ile Eşarj iş birliğinde dört istasyon kurulduğunu, yıl sonuna kadar elektrikli araç şarj istasyonları sayısının 15'e ulaşmasını bekledikleri söyledi.

Yapılacak yatırımlarla, elektrikli araç sahiplerinin İstanbul-Ankara ve İstanbul-İzmir otoyollarındaki istasyonlarda rahatlıkla araçlarını şarj ederek şehirler arası yolculuk gerçekleştirebileceğini belirten Turanlı, "Öncelikli hedefimiz büyük şehirler ve tatil rotaları olacak. Talebe bağlı olarak en uygun teknoloji ile doğru zamanda yatırımlarımıza hız vereceğiz. Shell, dünyanın farklı yerlerinde bu alanda yatırımlar yapıyor. Türkiye'de de Enerjisa ile hem müşterilerimize daha iyi imkan sunmak hem de yenilenebilir enerjiyi destekleyerek çevreye katkı sağlamak istiyoruz." dedi.

Shell'in dünyada halihazırda Recharge markasıyla 185 bin noktada elektrikli araç şarj istasyonu olduğunu aktaran Turanlı, "Shell olarak elektrikli araç istasyon sayımızı dünyada 2025'e kadar 500 bine, 2030 yılına kadar 2,5 milyona yükseltmeyi planlıyoruz. Türkiye de bu planların bir parçası ve özellikle perakende anlamında dünyada Shell'in en fazla odaklandığı 10 ülkeden biri." ifadelerini kullandı.

"YATIRIMLARIMIZA DEVAM EDİYORUZ"

Enerjisa Enerji CEO'su ve Eşarj Yönetim Kurulu Başkanı Murat Pınar ise Türkiye'de Eşarj'ın 400'ün üzerinde elektrikli araç şarj istasyonu olduğunu, bu sayıyı yıl sonuna kadar 500'ün üzerine çıkarmayı planladıklarını belirtti.

Küresel bir oyuncu olan Shell ile bu alanda iş birliğine gittiklerini söyleyen Pınar, şöyle konuştu:

"Teknolojiyi ve sürdürülebilirliği odak noktası olarak belirleyen tüm yatırımları önemsiyoruz. Tam bu noktada Eşarj ile sorumluluk alıyor ve yatırımlar gerçekleştiriyoruz. Türkiye'nin ilk ve en hızlı elektrikli araç şarj istasyon ağı olan Eşarj ile daha önce İsveç'e istasyon kurarak önemli bir adım atmıştık. Bugün, Shell Recharge noktalarının operasyonlarını sağlayarak ekosistem içerisindeki öncü konumumuzu pekiştirecek önemli bir dönüm noktası yaşıyoruz. Eşarj olarak 2030 yılına geldiğimizde trafiğe çıkması öngörülen elektrikli araç sayısına da bağlı olarak karbon salınımına 2,5 milyon tonluk katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bu kapsamda Türkiye'nin yanı sıra dünya ekosistemine de yarar sağlayacak adımlar atıyoruz."

Eşarj markasıyla yurt dışına açılarak daha önce İsveç'te elektrikli araç şarj istasyonu yatırımı yaptıklarını anımsatan Pınar, "Afrika ve Avrupa'da olmak üzere farklı ülkelerle de görüşmelerimiz sürüyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

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