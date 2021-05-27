Shell Recharge, Türkiye'de ilk adımını Eşarj ile atıyor

Shell Recharge ve Eşarj iş birliğinde İstanbul'daki ilk elektrikli araç şarj istasyonu Shell Acıbadem İstasyonu'nda devreye alındı.

Burada düzenlenen basın toplantısında konuşan Shell&Turcas Üst Yöneticisi (CEO) Emre Turanlı, Shell Recharge ile Eşarj iş birliğinde dört istasyon kurulduğunu, yıl sonuna kadar elektrikli araç şarj istasyonları sayısının 15'e ulaşmasını bekledikleri söyledi.

Yapılacak yatırımlarla, elektrikli araç sahiplerinin İstanbul-Ankara ve İstanbul-İzmir otoyollarındaki istasyonlarda rahatlıkla araçlarını şarj ederek şehirler arası yolculuk gerçekleştirebileceğini belirten Turanlı, "Öncelikli hedefimiz büyük şehirler ve tatil rotaları olacak. Talebe bağlı olarak en uygun teknoloji ile doğru zamanda yatırımlarımıza hız vereceğiz. Shell, dünyanın farklı yerlerinde bu alanda yatırımlar yapıyor. Türkiye'de de Enerjisa ile hem müşterilerimize daha iyi imkan sunmak hem de yenilenebilir enerjiyi destekleyerek çevreye katkı sağlamak istiyoruz." dedi.

Shell'in dünyada halihazırda Recharge markasıyla 185 bin noktada elektrikli araç şarj istasyonu olduğunu aktaran Turanlı, "Shell olarak elektrikli araç istasyon sayımızı dünyada 2025'e kadar 500 bine, 2030 yılına kadar 2,5 milyona yükseltmeyi planlıyoruz. Türkiye de bu planların bir parçası ve özellikle perakende anlamında dünyada Shell'in en fazla odaklandığı 10 ülkeden biri." ifadelerini kullandı.