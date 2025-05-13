Show TV ve Habertürk satıldı mı? Ekrem İmamoğlu mu aldı? Ortalığı karıştıran iddia... Kenan Tekdağ'dan açıklama geldi

Show TV ve Habertürk satıldı mı? Ekrem İmamoğlu mu aldı? Ortaya atılan iddialar bir anda medya gündemine bomba gibi düştü. Bu yılın başında Cİner Holding'in Can Medya Grubu'na yaptığı satış sonrası Show TV ve Habertürk'ün yeni bir isme satıldığı ve yeniden el değiştirdiği iddiaları sosyal medyada hızla yayıldı.

SHOW TV VE HABERTÜRK'Ü EKREM İMAMOĞLU MU SATIN ALDI?

Öyle ki Show TV ve Habertürk'ün Ekrem İmamoğlu adına hareket eden bir isim tarafından satın alındığı iddia edildi.

CAN MEDYA GRUBU'NDAN RESMİ AÇIKLAMA

Sosyal medyada yayılan iddialar üzerine Can Medya Grubu’ndan ise resmi açıklama geldi. Can Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ, söz konusu haberlerin tamamen asılsız ve kötü niyetli olduğunu belirterek kamuoyunun bu tür dezenformasyonlara itibar etmemesi gerektiğini vurguladı.

KENAN TEKDAĞ: "HERHANGİ BİR GERÇEKLİĞİ YOK"

Kenan Tekdağ, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Dünden bu yana bazı sosyal medya hesaplarında, Show TV ve Habertürk'ün İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu adına hareket eden bir kişiye satılacağına dair mesnetsiz ve uydurma bir haber dolaşıma sokulmuştur. Bu iddianın herhangi bir gerçekliği bulunmamaktadır.”

"LÜTFEN İTİBAR ETMEYİNİZ"

Tekdağ, Show TV ve Habertürk’ün daha önce kamuoyuna duyurulduğu üzere Can Yayın Holding’e devredildiğini ve bu durumun dışında herhangi bir sahiplik veya devir girişiminin söz konusu olmadığını belirtti. Yapılan açıklamada ayrıca, bu tür iddiaların kasıtlı olarak kamuoyunu yanıltmayı amaçladığına dikkat çekilerek, “Kötü niyetle dolaşıma sokulan bu dezenformasyonlara lütfen itibar etmeyiniz” denildi.

Can Medya Grubu, kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına bu açıklamayı kamuoyuyla paylaştığını belirterek, spekülatif haberler karşısında yasal hakların da saklı olduğunu ifade etti.