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Sıcaklıklar arttı sebze fiyatları düştü!

24.05.2022 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte sebze ve meyve fiyatlarında beklenen haberler gelemeye devam ediyor. Yaklaşık 1 ay önce markette 15 liraya satılan marul 5 liraya, 10 liraya satılan salatalık 4 liraya düştü. Halde ise salatalık fiyatları kalitesine göre 2-4 lira arasında satışa sunuldu.

Sıcaklıklar arttı sebze fiyatları düştü!

Tokat’ta soğuk ve yağışlı hava yerini güneşli havaya bırakması ile birlikte sebze fiyatlarında düşüş başladı. Yaklaşık 1 ay önce markette 15 liraya satılan marul 5 liraya, 10 liraya satılan salatalık 4 liraya düştü. Halde ise salatalık fiyatları kalitesine göre 2-4 lira arasında satışa sunuldu. Tokat Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncular Dernek Başkanı Tayfur Niksarlı, sebzede fiyatlarında beklenen düşüşün yaşandığını belirterek, “Şu anda sadece domates biraz fiyatlar yüksek geliyor. O da güney illerimizden geldiği için sadece bir bölgede satışlar iyi. O yüzden onu da düşmesini bekliyoruz” dedi.

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"BU FİYATLARIN DAHA DA DÜŞMEMESİ LAZIM"

Komisyoncu Erkan Engin, Tokat’ta salatalık ekilişinin çok fazla olduğunu belirterek, “Salatalık fiyatları 2-3 lira arasında seyrediyor. Bu fiyatların daha da düşmemesi lazım. Düşerse bizde köylü de mahvolur. Zaten girdi fiyatları tohumu, fidesi, gübresi, işçiliği çok fazla. Mesela geçen sene18 liraya aldığımız salatalığın şu poşetini şu anda kilosu 50 TL. Bu da yani 3 katından fazla maliyeti var. Sadece bu poşetteki fark. Üretici bizim açımızdan bu fiyatlar 2-3 lira çok kötü fiyatlar. Normalde salatalık fiyatlarının ortalama 5 liradan aşağı olması lazım ki üreticimiz para kazansın. 5 lira dahil zor kurtarır. Çünkü bir geçen sene 150 liraya aldığımız gübre şu anda 750 lira. Ben geçen sene köylüye avans veriyordum 2-3 bin lira şimdi 10 bin lira da yetmiyor” ifadelerini kullandı. Manav Onur Güngör ise halde 3-3,5 lira salatalığın tezgahta 4-4,5 liraya sattıklarını belirterek, “Üzerine fazla kar koymadan vatandaşa sunmaya çalışıyoruz. Hayat pahalı zaten. Maliyet de pahalı” diye konuştu.
Tokat halinde domates 12-16 TL, sivri biber 5,5 TL, dolmalık biber 7 TL, patlıcan 7,5 TL, kabak 6 TL, salatalık 2-4 TL’den alıcı buldu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Tokat
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