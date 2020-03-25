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Sicil affı Resmi Gazete’de yayınladı mı? Sicil affı kimleri kapsayacak?

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.03.2020 10:03 | Son Güncelleme

Koronavirüsün önemleri sadece sağlık alanında değil. Ekonomi ve kamuyla ilgili önemlem paketleri de açıklanıyor. Yapılması beklenen şeylerdenbiri de sicil affı! Peki sicil affı nedir, sicil affı resmi gazete yayımlandı mı? 2020 Sicil Affı kararı kimleri kapsayacak?

Sicil affı Resmi Gazete’de yayınladı mı? Sicil affı kimleri kapsayacak?

Dünyayı saran ve hemen her ülkeyi ciddi yapısal kararlar almaya iten koronavirüs salgını, Türkiye’de de özel önlemler alınmasını gerektiriyor. Tabii sağlık önemleri yanında ekonomi ve kamuyu ayakta tutacak, vatandaşlara yardımcı olacak çeşitli adımlar da atılıyor. Bunlardan biri de sicil affı!

SİCİL AFFI NEDİR?

Kredi borçları nedeniyle sicili bozulan, kara listeye alındığı için kredi almakta zorlanan esnafların, yeniden kredi kullanabilir, bankalarla çalışabilir duruma gelmesi için sicil affı yasası bulunmaktadır.

SİCİL AFFI RESMİ GAZETE YAYINLANDI MI?

Bulunan şartlarda ekonomik şartları zor bir sürece giren esnaf ve vatandaşlar, hükümetten yeni bir sicil affı yasası düzenlemesi bekliyor. Peki 2020 Sicil Affı Resmi Gazete’de yayımlandı mı? Hayır yapılması planlanan düzenlemeler Resmi Gazete’de yayımlanmadı. Peki sicil affında son durum nedir?

SİCİL AFFI YASASINDA SON DURUM

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sicil affı konusu hakkında açıklamalarda bulundu. Koronavirüs ile ilgili ekonomik anlamda mücadele için yeni kararlar alınmaya başlandı.

Bankaların veto ettiği, kredi kullanamayanlar için de sicil affı gündeme geldi. AK Parti kurmayları sicil affında tavsiye kararı alacaklarını söyleyerek şu ifadeleri kullandı: "Mevcut düzenlemede kara listede olanlara kredi verilmesinde bankacılar sorumlu tutuluyor. Biz yeni yasa ile kara listenin dikkate alınmayacağını söyleyeceğiz. Ama sonuçta yine bankalar kendileri karar verecek"

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