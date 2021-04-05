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Sıfır araçta en çok tercih edilen özellik belli oldu!

EKONOMİ HABERLERİ  | 05.04.2021 14:08 | Son Güncelleme

Türkiye'de otomatik vites otomobil satışları bu yılın ilk üç aylık dönemiyle geçen yılın aynı dönemi kıyaslandığında yüzde 68,17 artışla 119 bin 772'ye yükseldi.

Sıfır araçta en çok tercih edilen özellik belli oldu!

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerinden derlelenen bilgilere göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, bu yılın ilk çeyreğinde 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 59,7 büyüyerek 198 bin 660 adet olarak gerçekleşti.

Bu dönemde sadece otomobil satışları yüzde 57 artışla 156 bin 464 adet olurken, hafif ticari araç satışları yüzde 70,3 artarak 42 bin 196'ya ulaştı.

MANUEL ŞANZIMANLI OTOMOBİLLERİN PAYI YÜZDE 23,5

Türkiye otomotiv pazarında, yılın ilk 3 aylık döneminde, otomatik vites araç satışlarındaki yükseliş de dikkati çekti.

Mart sonunda otomatik şanzımanlı otomobiller 119 bin 772 adetle yüzde 76,5 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobillerin payı 36 bin 692 adetle yüzde 23,5 olarak belirlendi.

Böylece, bu dönemde de satılan her 10 otomobilden 7'si otomatik vites olarak kayıtlara geçti.

Geçen yılın ocak-mart döneminde otomatik şanzımanlı otomobillerin toplam pazardaki payı yüzde 71,5, satışı da 71 bin 220 adet olarak belirlenmişti.

Böylece söz konusu dönemde otomatik şanzımanlı otomobil satış adetleri yüzde 68,2 artış gösterdi.

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D, E ve F SEGMENTİNİN TAMAMI OTOMATİK VİTES

Segment bazında ele alındığında, en yüksek otomatik şanzıman payına yüzde 100 ile ultra lüks segmenti (F), lüks segmenti (E) ve üst-orta segment (D) sahip oldu.

Bu segmentleri, yüzde 95,1'le en küçük şehir otomobilleri olarak bilinen A segment, yüzde 79,1'le küçük araç sınıfı olarak bilinen B segment ve yüzde 69,4 ile de kompakt sınıf ya da alt orta sınıf olarak adlandırılan C segment takip etti.

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VERGİ ORANLARI DÜŞÜK SEGMENTTEKİ ARAÇLAR TERCİH EDİLDİ

Öte yandan, ilk çeyrekte pazarın yüzde 86,5'ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu.

C segmenti otomobiller 88 bin 244 adetle yüzde 56,4 pay, B segmenti otomobiller ise 46 bin 177 adetle yüzde 29,5 pay aldı.

Bu yılın ocak-mart döneminde otomatik şanzıman tipine göre adetler, paylar ve değişimler şöyle;

SDGFHJK

(AA)


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