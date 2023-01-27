Sıfır faizli 10.000 TL nakit avans veriliyor: Müşteri olmak yetiyor! Başvuru için 31 Ocak son gün...

Garanti BBVA Mobil’den müşteri olup bireysel kredi kartı başvurusu yapanlara 10 bin TL'ye varan faizsiz ve masrafsız 6 ay taksitli nakit avans veriliyor. Kampanyanın detayları belli oldu. Kampanya tanımı kredi kartı başvurusu onaylandıktan hemen 1 gün sonra yapılacak. İşte ayrıntılar...

10 BİN TL FAİZSİZ NAKİT AVANS!

Kampanyadan yararlanmak için Garanti BBVA Mobil’i indirip “Müşteri Olmak İstiyorum” kısmına tıklamalısınız. Bu kampanyadan, ilk defa Temassız Müşteri Olma Teknolojisi ile süreci tamamlayan müşteriler kredi kartı başvuruları onaylandığında faydalanabilir.

Müşteri olmak için başvuru işlemleri Garanti BBVA Mobil üzerinden gerçekleştirilmelidir.

Müşteri olduktan sonra 14 gün içinde Garanti BBVA Mobil, Garanti BBVA İnternet ve BonusFlaş üzerinden bireysel kredi kartı başvurusu yapanlar, kredi kartı başvuruları onaylandığı ve kartları açıldığı takdirde kampanyadan faydalanabilir.

KREDİ KARTI AÇIK OLMALI

Kampanya sadece Garanti BBVA Mobil, Garanti BBVA İnternet ve BonusFlaş üzerinden tamamlanacak kredi kartı başvuruları için geçerlidir. Ayrıca kredi kartının şifresinin belirlenmesi ve kullanıma açık olması gerekir. Şifresi belirlenmemiş ve kullanıma açılmamış kartlar, kampanyadan faydalanamaz.

Bankanın 10 bin TL faizsiz nakit avans duyurusunda şu detaylar yer aldı: "Kampanya kapsamında maksimum 10.000 TL Taksitli Nakit Avans 6 taksit ile kullanılabilir. 10.000 TL’den yüksek tutarlı veya 6 taksitten farklı vadelerde yapılan Taksitli Nakit Avans çekimlerinde çekilen tutarın tamamı için güncel nakit avans faizi uygulanacaktır."



