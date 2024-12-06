Sıfır faizli kredi için bankalar yarışa girdi! Rakam yükseldikçe yükseldi! İşte faizsiz kredi veren bankaların listesi…

Konut kredisi, ihtiyaç kredisi faiz oranlarındaki yüksek gidişat devam ederken faizsiz kredilerde de rakam her geçen gün daha da yukarıya gidiyor. Faizsiz kredi limitleri bazı bankalarda 75 bin TL’ye kadar yükseldi. Akbank son duyurduğu sıfır faizli kredi kampanyasında iyice vites yükselterek mobil şubeden hesap açan yeni müşterilere 25 bin TL kredi, 25 bin TL taksitli avans, 25 bin TL artı para olmak üzere toplam 75 bin TL faizsiz kredi vereceğini duyurdu.

Faizsiz krediye ulaşmak ise özellikle internette görülen reklamlardaki kadar kolay olmuyor. Tüketici dernekleri ilan edilen tutarların herkese verilmediğini, kredi notuna göre daha düşük miktarların çıkabileceği uyarısında bulundu.

Acil nakit ihtiyacı duyan vatandaşların imdadına yetişen faizsiz kredi kampanyalarındaki son durum ise rakamların her geçen gün daha da artabileceğine işaret etti. Bankaların yeni müşteri kazanmak için sürdürdüğü son kampanyalar kapsamında, faizsiz kredi üst limiti 75 bin TL’ye kadar yükselirken bu rakamın asgari ücret, emekli ve memur zamlarının da netleşmesi ile birlikte belki de 100 bin TL’yi de aşabileceği belirtildi.

HANGİ BANKA NE KADAR SIFIR FAİZLİ KREDİ VERİYOR? İŞTE O LİSTE

Yılın son ayında kampanyalara bakıldığında faizsiz krediler şöyle sıralanıyor:

-Akbank: 75 bin TL (25 bin TL kredi, 25 bin TL taksitli avans, 25 bin TL artı para)

-İş Bankası: 55 bin TL (25 bin TL taksitli avans, 30 bin TL ek hesap)

-TEB: 50 bin TL (25 bin TL kredi, 25 bin TL nakit avans)

-Garanti BBVA: 45 bin TL (20 bin TL kredi, 25 bin TL nakit avans)

-En Para: 35 bin TL

-Denizbank: 35 bin TL (10 bin TL kredi, 25 bin TL nakit avans)

-QNB: 20 bin TL

-On Dijital (Burgan Bank): 15 bin TL

HERKES FAİZSİZ KREDİ ALABİLİYOR MU?

Faizsiz kredi kampanyaları her ne kadar cazip görünse de vatandaşların bunlara başvururken dikkatli olması gerektiği vurgulanıyor. Türkiye gazetesinde yer alan habere göre ise; Tüketici derneklerinden yapılan uyarılar da gösteriyor ki; faizsiz kredilerde ilan edilen tutarlar herkese verilmiyor. Başvuru sahibinin kredi notuna göre değerlendirme yapılıyor. Böylece tutar, tabelada ilan edilenden daha düşük çıkabiliyor.

SIFIR FAİZLİ KREDİLER İÇİN KRİTİK UYARI: ŞARTLAR ÇOK ÖNEMLİ

Öte yandan faizsiz krediler sadece tüketici finansmanı olarak sunulmuyor. İçinde nakit avans ve ek hesaplar da yer alıyor. Her birinin vadesi farklı oluyor ve maksimum vade 6 ayı geçmiyor. Dolayısıyla geri ödemeleri de yüklü olabiliyor. Öte yandan nakit avansı olan kampanyalar, tüketiciye kredi kartı verilmesi anlamına da geliyor.

Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır