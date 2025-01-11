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Sıfır faizli ya da düşük faizli kredi talebi! ‘Ceza ödüyorlar’ diyerek tek tek anlattı…

11.01.2025 11:12
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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yazılı açıklamada bulundu. Palandöken, iki aydan fazla süreyle sigorta prim borcunu ödemeyi geciktiren esnaf için konuştu. Palandöken, prim borçlarını sıfır ya da düşük faizli krediyle ödeme imkanı sağlanması gerektiğini bildirdi.

Sıfır faizli ya da düşük faizli kredi talebi! ‘Ceza ödüyorlar’ diyerek tek tek anlattı…

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, prim borcu olan çok sayıda esnaf ve sanatkarın almadığı muayene hizmeti ve ilacın bedelini cezalı ödediğini ifade etti.

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SÜRENİN BİR YIL DAHA UZATILMASINI TALEP ETTİ

İki aydan fazla süreyle sigorta prim borcunu geciktiren esnafın hem hastanede muayene olamadığına hem de tedavi için gereken ilaçları eczaneden alamadığına dikkat çeken Palandöken, şunları kaydetti:
"Bu hizmeti sadece esnaf alamamakla kalmıyor, bakmakla yükümlü ailesi de aynı şekilde yararlanamıyor. Aynı zamanda ödemeyi yatırmakta zorluk çekip geciktirdiği zaman, olmadığı muayenenin ve almadığı ilacın bedelini faiziyle geri ödemek zorunda kalıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız yapılandırmaya ve sürenin uzatılmasına imkan sağlıyordu fakat yeni yıl itibarıyla artık uzatma yapılmıyor. Bizim ricamız, bu sürenin bir yıl daha uzatılması ve önemli bir mesele olan 7 bin 200 prim gününü dolduran esnafımızın sağlıktan yararlanmasına imkan sağlanması."

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ESNAF İÇİN 0 FAİZLİ KREDİ TALEBİ

Palandöken, artan maliyetlerle karşı karşıya kalan esnafın sigorta primini ödemeyi geciktirebildiğine işaret ederek, "Zaten sigorta primini ödemeyenlerin özel hastaneye gidecek ya da pahalı ilaçları alacak durumu yok. Esnafımızın ve ailesinin mağdur olmaması için sağlık hizmetlerinden kesintisiz faydalanabilmesinin önü açılmalı. Bunun için de yeni yapılandırma kanunu çıkarılarak esnafımıza gecikmiş prim borcunu sıfır faizli ya da düşük faizli krediyle ödeme imkanı verilmeli" değerlendirmesinde bulundu.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
Bendevi Palandöken sıfır faizli kredi
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