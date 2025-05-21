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Sıfır otomobiller için emsal karar! Yargıtay son sözü söyledi: ‘Yenisiyle değiştirilecek’

Sıfır otomobillerle ilgili yaşanan arızalar, boya ya da değişen parça sorunu ile ilgili Yargıtay’dan emsal niteliğinde bir karar çıktı. Tüketiciler bu gibi sorunlar karşısında araçlarında yaşanan değer kaybı nedeniyle aldıkları sıfır otomobillerin değiştirilmesini isterken bayiler araçtaki kusurları onararak anlaşma yoluna gitmeyi tercih ediyordu. Yargıtay bu anlaşmazlıkla ilgili son sözü söyledi ve arızalanan sıfır otomobil için “yenisiyle değişim” kararı verdi. İşte detaylar…

Sıfır otomobiller için emsal karar! Yargıtay son sözü söyledi: ‘Yenisiyle değiştirilecek’

Yüksek yargıdan sıfır otomobiller için emsal niteliğinde bir karar çıktı. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, sürekli arızalanan sıfır otomobil için “yenisiyle değişim” kararı verdi.

Sabah'ta yer alan habere göre; Ankara'daki bir şirket, 2019'da makam aracı olarak kullanılmak üzere sıfır kilometre lüks aracı 1 milyon 764 bin 518 lira bedelle satın aldı. Araç farklı tarihlerde arızalar verince, durum satıcıya bildirildi. Yetkili servis, aracın bazı parçalarını değiştirdi ve boya koruması yaptı.

Yetkili servise defalarca başvurulmasına rağmen rüzgâr sesi, kapı ayarlarındaki bozukluk ve fren arızası çözülemedi, ayrıca boya koruması yapılmasına rağmen aracın ön cam ve kromajlarında gölgelenme ve lekeler oluştu. Otomobildeki sorunların üretim hatasından kaynaklandığını öne süren alıcı şirket, Ankara 8. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde dava açtı.

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DEĞİŞİM YA DA İADE DAVASI

Makam aracı olarak kullanılma düşüncesiyle alınan aracın bu amacı karşılayamadığını ifade eden davacı, aracın ayıpsız olan yenisiyle değiştirilmesini, bu talebin kabul edilmemesi halinde satıcıya iade edilerek bedelin, ödemenin yapıldığı tarihten itibaren işletilecek en yüksek ticari faiziyle ödenmesine karar verilmesini talep etti.

İddia edilen ayıbın yasal süresi içinde usulüne uygun ihbar edilmediğini öne süren davalı şirket ise araçta üretimden kaynaklı bir hata bulunmadığını, rüzgâr sesi haricindeki tüm şikâyetlerin giderildiğini kaydetti. Aracın serviste kaldığı ve yedek parça beklendiği dönemlerde yasal sınır olan 30 iş gününün aşılmadığını ifade eden davalı, davanın reddini istedi.

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GİZLİ AYIP NİTELİĞİNDE

Ankara 8. Asliye Ticaret Mahkemesi, aracın, sıfır kilometre misliyle değiştirilmesine hükmetti. Mahkemenin kararında, art arda gerçekleşen arızalar nedeniyle araç parçalarının değiştirildiği, "gizli ayıp" niteliğindeki bu arızaların kullanımdan kaynaklanmadığı belirtildi. Aracın soğutma kompresörü ve muhtelif parçaların değişip onarım gördüğüne yer verilen kararda, şu ifadeler yer aldı:

"Yeni alınan ve yüksek maliyetli bir araçtaki bu onarım ve parça değişimleri nedeniyle, arızaların sıklığı, aracın alındığı tarihten itibaren yaklaşık 1 buçuk yıl içerisinde genel bakım ve kullanımdan kaynaklı hasar dışında servise götürülme durumları gözetildiğinde araçtan beklenen güvenin kalmadığı, aracın hali hazırda üretimde bulunduğu, aracın misliyle değişim talebinin yerinde görüldüğü gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir."

YARGITAY ONADI

Karara itiraz edilmesi üzerine dosyaya bakan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22. Hukuk Dairesi, araçtaki arızaların gizli ayıp niteliğinde olduğunu belirterek, mahkemece verilen "misliyle değişim" kararının yerinde olduğuna işaret etti. Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 11. Hukuk Dairesi de değişim kararını hukuka uygun bularak onadı.
Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Yargıtay haberler arıza değişim sıfır otomobil
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