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'Sıfır zam' tehlikesi! En düşük emekli maaşı için masadaki formül: 11 bin TL detayı... Kulislerde bu konuşuluyor

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
30.10.2024 14:43
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Yeni yılın yaklaşmasıyla beraber milyonlarca emeklinin gözü kulağı maaşlarına gelecek olan zamma çevrildi. Bir yandan da şu anda 12 bin 500 TL olan en düşük emekli maaşının ne kadar olacağı merak ediliyor. Kök maaşı 11 bin TL ve altında olanlar sıfır zam tehlikesiyle karşı karşıya kalırken işte kulislerde konuşulanlara göre en düşük emekli maaşı için masadaki en güçlü formül...

'Sıfır zam' tehlikesi! En düşük emekli maaşı için masadaki formül: 11 bin TL detayı... Kulislerde bu konuşuluyor

Emekli maaş zammı ne kadar olacak? Yeni yıl yaklaştıkça emekliler zam oranı gibi kök maaş düzenlemesini de merak ediyor. Enflasyon tahminlerine göre milyonlar hesap kitap yaparken kök maaş düzenlemesi olmazsa emekli yine aynı tehlikeyle karşı karşıya kalacak.

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KÖK MAAŞI 11 BİN TL VE ALTINDA OLANLAR SIFIR ZAM TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA

Show Haber'de yer alan habere göre; milyonlar yeni maaşı için geri saymaya devam ederken yıl sonu enflasyon tahminleri zam için ipuçları veriyor. En düşük emekli maaşı alanlarda bir kez daha yeni düzen bekliyor.

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Orta vadeli programa göre yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 41,5. İşte bu tahmin tutarsa SSK ve Bağkur emeklisi 6 aylık enflasyona göre yaklaşık yüzde 15 seviyesinde zam alacak. Kök maaşı 11 bin TL ve altında olanlarsa sıfır zam tehlikesiyle karşı karşıya kalacak.

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En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL. Kök maaşı düşük olanlar hazine yardımıyla o tutarı alıyor. Eğer yeni düzenleme yapılmazsa milyonlar 12 bin 500 lira almaya devam edecek.

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MASADAKİ EN GÜÇLÜ FORMÜL 15 BİN TL

Aslında geçtiğimiz zam dönemlerinde de emekli aynı problemi yaşamış, kök maaşı düşük olanlar için düzenleme yapılmıştı. Yeni yılda da o düzenlemenin hayata geçmesi bekleniyor. En düşük emekli maaşı için konuşulan 15 bin TL. Kulislere göre en düşük emekli maaşı için masadaki en güçlü formül 15 bin TL. Zam oranının 3 Ocak'ta kesinleşmesiyle o düzenlemenin de yeniden gündeme gelmesi bekleniyor.

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