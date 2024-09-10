Sigara firmaları bir zam daha yaptı! Sigaraya peş peşe 4 zam birden: Bir tanesi bile 4 lira oldu

Geçtiğimiz günlerde Philip Morris (PM), JTI ve BAT sigara gruplarında yeni fiyat listesini duyurmuştu. Sigaraya zam sonrası JTI grubunun en ucuz sigara fiyatı 67 TL, en pahalı sigarası 81 TL, Philip Morris grubunda en ucuz sigara 72 TL, en pahalı sigara 81 TL, British American Tobacco sigara grubunun en pahalı sigara 89 TL, en ucuz sigara ise 68 TL oldu.

SİGARAYA YENİ ZAM

10 Eylül 2024 Salı tarihinden itibaren bir sigara grubuna daha yapıldı. Imperial Tobacco’nun da zammının ardından böylece 4 sigara şirketi de fiyatlarını artırdı.

EN UCUZ VE PAHALI SİGARA FİYATLARI

Imperial Tobacco markasının en ucuz sigarası 65 TL, en pahalı sigarası 80 TL oldu. Böylece en pahalı sigaranın tanesi ise 4 liraya denk geliyor.