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SİGARA FİYATLARI 2022 MAYIS! Yeni sigara fiyatları ne oldu? 5 Mayıs hangi sigaralara zam geldi?

05.05.2022 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sigara fiyatları ve tütün mamüllerine ne kadar zam geldiği sosyal medyadaki iddiaların ardından merak konusu oldu. 5 Mayıs 2022 Perşembe günü tütün ürünlerinde artış yaşanıp yaşanmadığını öğrenmek isteyen vatandaşlar, Sigaraya zam geldi mi? 5 Mayıs yeni sigara fiyatları ne oldu? Hangi sigaralara zam geldi? soru ve konu başlıklarını internette araştırmaya başladı. Sosyal medyada yer alan iddialar ile güncel fiyatlara haberimizden ulaşabilirsiniz...

SİGARA FİYATLARI 2022 MAYIS! Yeni sigara fiyatları ne oldu? 5 Mayıs hangi sigaralara zam geldi?

Sigara fiyatları ve tütün mamüllerine ne kadar zam geldiği, Twitter dahil olmak üzere sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımlar sonrası vatandaşlar tarafından merak edildi. Birçok kişi, 5 Mayıs 2022 Perşembe günü tütün ürünlerinde artış yaşanıp yaşanmadığını öğrenmek için internette araştırma yapıyor. Peki Sigaraya zam geldi mi? 5 Mayıs yeni sigara fiyatları ne oldu? Hangi sigaralara zam geldi? Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

Sigaraya zam mı geldi? 5 Nisan 2022 Zamlı sigara güncel fiyatları ne kadar oldu? 5 Nisan 2022 Salı

SİGARAYA NE KADAR ZAM GELDİ? 5 MAYIS 2022 PERŞEMBE

Geçtiğimiz ay Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren karara göre sarmalık kıyılmış tütünde geçerli ÖTV oranı yüzde 40'tan yüzde 55'e çıkarıldı.

Sigara fiyatları zammı, Twitter'daki iddialarla gündemdeki yerini aldı.

2022 yılı itibariyle Ocak ve Mart aylarında yapılan toplam 6 TL'lik artışın ardından 5 Mayıs Perşembe günü sigara fiyatlarına 2 lira daha zam yapıldı.

Sigaraya zam mı geldi? 5 Nisan 2022 Zamlı sigara güncel fiyatları ne kadar oldu? 5 Nisan 2022 Salı

5 MAYIS 2022 SİGARA FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Yeni fiyat listesine göre; toplamda 2 TL zam görülüyor.

Son zammın ardından en ucuz sigara 25.50 TL, en pahalı sigara ise 40 TL oldu.

Sigaraya zam mı geldi? 5 Nisan 2022 Zamlı sigara güncel fiyatları ne kadar oldu? 5 Nisan 2022 Salı

GÜNCEL SİGARA FİYAT LİSTESİ!

23,50 TL olan sigara 25,50 TL

22 TL olan sigara 24 TL

23 TL olan sigara 25 TL

24 TL olan sigara 26 TL

25 TL olan sigara 27 TL

25,50 TL olan sigara 27,50 TL

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
az bile yapmışlar en adi sigara 40 TL olmalı içen içmeyen belli olsun.

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