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Sigara fiyatları ne kadar oldu? Sigaraya zam gelecek mi? İşte 17 Mart güncel sigara fiyatları!

17.03.2022 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekonomi piyasalarında yaşanan hareketlilik ile birlikte sigaraya peş peşe zam uygulaması yapılmıştı. Geçtiğimiz günlerde Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Erol Dündar tarafından sigara fiyatlarına 2 lira zam geleceğini açıklaması da oldukça konuşulmuştu. Peki beklenen zammın gelmesi sonrası sigara fiyatları ne kadar oldu? Sigaraya tekrar zam gelecek mi? İşte 17 Mart güncel sigara fiyatları!

Sigara fiyatları ne kadar oldu? Sigaraya zam gelecek mi? İşte 17 Mart güncel sigara fiyatları!

Vatandaşlar tarafından sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri de güncel sigara fiyatları oldu. 2021'in son günlerinde ve yeni senenin ilk haftalarında üst üste açıklanan sigara zammına yenisi eklenmişti. Peki sigara fiyatları ne kadar oldu?

SİGARA FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Sigaralara en son 2021 yılı Aralık ayı sonunda ve 2022 Ocak ayı başında üst üste 2 defa zam gelmişti. 14 Mart Pazar gününde ise Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Erol Dündar'ın bazı sigara markalarına 2 TL zam geleceğini açıklamasının ardından zam haberleri kesinlik kazanmış oldu.

Sigara fiyatlarındaki zam enflasyon oranına da doğrudan yansıyacak. En ucuz sigara fiyatı ise son artış ile 23,50 TL oldu. En pahalı sigara ise son zamlarla beraber 40 liraya yükselmiş oldu. Sigaraya yeni bir zam gelip gelmeyeceği henüz bilinmese de yeni bir gelişme yaşandığında sayfamızda yer vereceğiz.

2022 MART GÜNCEL SİGARA FİYATLARI

21,50 TL olan sigara fiyatı 23,50 TL

22 TL olan sigara fiyatı 24 TL

23 TL olan sigara fiyatı 25 TL

24 TL olan sigara fiyatı 26 TL

25 TL olan sigara fiyatı 27 TL

25,50 TL olan sigara fiyatı 27,50 TL

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