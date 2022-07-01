Sigara fiyatları ne kadar oldu zam geldi mi sorusunun yanıtı, birçok kişi tarafından sorgulanmaya devam ediyor. En yüksek ve en düşük fiyatlarının ne kadar olduğuna yönelik araştırmalar devam ediyor. 1 Temmuz tarihi itibariyle sigara fiyatlarına zam gelip gelmeyeceği dikkat çekiyor. Peki, sigara fiyatları ne kadar oldu, zam geldi mi? 1 Temmuz güncel sigara fiyatları.

SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ, NE KADAR OLDU?

Geçtiğimiz günlerde ÖTV zammı uygulaması sonrası 0.71 TL olan asgari maktu vergi tutarı 0.79'a yükselmiş ve en ucuz ile en pahalı sigara fiyatlarında değişim yaşanmıştı. 1 Temmuz itibariyle sigara fiyatlarına zam gelecek iddiası sonrasında araştırmalar hızlandı.

Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş’tan sigara zammına yönelik açıklama geldi. Aybaş, bir sigara grubuna daha zam geldiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Aybaş, 2 TL'lik bir daha zam geldiğini duyurdu.

1 TEMMUZ EN UCUZ VE EN PAHALI SİGARA FİYATLARI NE KADAR?

Sigara fiyatlarına yapılan yeni zam sonrasında, sigara gruplarındaki en ucuz ve en pahalı fiyatlar merak ediliyor. Yapılan ÖTV zammı sigara paket fiyatlarına henüz yansımadı fakat uygulanan zam oranı fiyatlara yansıdıktan sonra sigaralarda 2 ila 4 lira arasında bir artış yapılması bekleniyordu. Yapılan zamlar sonrası en düşük sigara fiyatı 25,50 TL olurken en yüksek sigara fiyatı 40 TL oldu.

