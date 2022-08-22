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Sigara fiyatlarına yeni zam geldi mi? 22 Ağustos sigara fiyatları ne kadar oldu, zam geldi mi? İşte güncel sigara fiyatları!

22.08.2022 08:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sigara fiyatlarına bir süre önce arka arkaya yapılan zam uygulamaları sonrası yeni zam gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. 22 Ağustos 2022 Pazartesi günü sigaralardaki en düşük ve en yüksek fiyatları öğrenmek isteyen vatandaşlar internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki Sigara fiyatlarına yeni zam geldi mi? 22 Ağustos sigara fiyatları ne kadar oldu, zam geldi mi? İşte güncel sigara fiyatları...

Sigara fiyatlarına yeni zam geldi mi? 22 Ağustos sigara fiyatları ne kadar oldu, zam geldi mi? İşte güncel sigara fiyatları!

Ssigara fiyatlarına yeni bir zam uygulanıp uygulanmadığı vatandaşlar tarafından merak edildi. Sigara zammı sigara kullanıcıları tarafından yakından sorgulanırken, en düşük ve en yüksek sigara fiyatları da ilgiyle takip ediliyor. Son olarak sene başından itibaren sigaralara 8 TL zam uygulaması yapılmıştı. Peki Sigara fiyatlarına yeni zam geldi mi? 22 Ağustos sigara fiyatları ne kadar?

22 AĞUSTOS SİGARA FİYATLARINA ZAM GELDİ Mİ?

Sigaraya yapılan zamların ardından ürünlerdeki fiyatlar tütün kullanıcıları tarafından merak ediliyor. Sigaraya geçtiğimiz günlerde uygulanan %10'luk ÖTV artışı sonrası 0.71 lira olan asgari maktu vergi tutarı 0.79 liraya yükselmişti. Yaşanan gelişme sonrası sosyal medyada ise sigaraya 9 TL zam geleceği iddia edilirken, son fiyatlar da merakla takip edilmeye başlandı.

Son zam uygulaması sonrası %10'luk ÖTV artışı sonrası 1 paket sigaradan alınan Özel Tüketim Vergisi 1.69 lira artış göstermişti ve son zam geçtiğimiz ay uygulanmıştı. Yapılan ÖTV zammı sigara paket fiyatlarına henüz yansımış değil. Ancak uygulanan zam oranı fiyatlara yansıdıktan sonra sigaralarda 2 ila 4 lira arasında bir artış yapılması bekleniyor.

2 LİRA ZAM GELMİŞTİ

Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş ise, geçtiğimiz günlerde bir sigara grubuna daha 2 lira zam geldiğini açıkladı. Ayrıca Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar sigara ve alkollü ürünlere yeni zam beklendiğini açıklamıştı.

Dündar, şöyle konuşmuştu: "Sigaraya geçtiğimiz günlerde 2 lira zam yapıldı. Aslında 4 lira zam yapılacaktı ama firmalar 2 lirasını sübvanse etti. Sübvanse edilen 2 liranın zam olarak yansımasını bekliyoruz "

Bu sene alkollü içeceklere ve sigara fiyatlarına yapılması beklenen %60'a varan ÜFE güncellemesi ise sigaralara uygulanmayacak.

22 AĞUSTOS EN UCUZ VE EN PAHALI SİGARA FİYATLARI NE KADAR?

Sigara fiyatlarındaki son durum vatandaşların gündeminde bulunuyor. Sigara gruplarındaki en ucuz ve en pahalı fiyatlar merak ediliyor. Yapılan zamlar sonrası en düşük sigara fiyatı 25,50 TL olurken en yüksek sigara fiyatı 40 TL'yi görmüş olacak.

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