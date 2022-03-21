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Sigara fiyatlarına yeni zam geldi mi? Sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte Mart 2022 güncel sigara fiyatları!

21.03.2022 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz hafta başında duyurulmuş olan sigara zammının detayları merak ediliyor. Önceki günlerde Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Erol Dündar konuyla ilgili açıklamada bulunmuştu. Sigara fiyatlarına 2 lira daha zam geldiğini açıklanmıştı. Peki sigara fiyatlarına yeni zam geldi mi? Sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte Mart 2022 güncel sigara fiyatları!

Sigara fiyatlarına yeni zam geldi mi? Sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte Mart 2022 güncel sigara fiyatları!

Son günlerde sigara ve tütün ürünlerine gelen zammın detayları merak ediliyor. Sigara fiyatlarına daha önce 2021 senesinin son günlerinde ve yeni senenin ilk haftalarında zam uygulanmıştı. Peki sigara fiyatları ne kadar oldu, yeni zam geldi mi?

SİGARA FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Sigara fiyatlarına en son 2021 yılı Aralık ayı sonunda ve Ocak ayı başında üst üste 2 defa zam uygulaması yapılmıştı. 14 Mart 2022 Pazar günü Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Erol Dündar'ın bazı sigara markalarına 2 TL zam geleceğini açıklamasının ardından zam haberleri kesinlik kazanmış oldu.

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Sigara fiyatlarındaki zam enflasyon oranına da doğrudan yansımış olacak. Bu kapsamda en ucuz sigara fiyatı da 23,50 TL oldu. En pahalı sigara fiyatı ise son zamlarla beraber 40 lira oldu.

GÜNCEL SİGARA FİYATLARI!

21,50 TL olan sigara 23,50 TL

22 TL olan sigara 24 TL

23 TL olan sigara 25 TL

24 TL olan sigara 26 TL

25 TL olan sigara 27 TL

25,50 TL olan sigara 27,50 TL

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