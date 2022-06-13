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Sigara fiyatlarına yeni zam mı geldi? 13 Haziran sigara fiyatları ne kadar oldu, zam geldi mi? İşte güncel sigara fiyatları...

13.06.2022 07:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde sigaraya gelen son zamlar sonrası vatandaşlar fiyatlardaki son gelişmeleri ve yeni zam gelip gelmeyeceğini merak ediyor. ÖTV zammı uygulamasının ardından 0.71 TL olan asgari maktu vergi tutarı 0.79'a yükselmiş ve en ucuz ile en pahalı sigara fiyatlarında değişim yaşanmıştı. Peki sigara fiyatlarına yeni zam geldi mi? 13 Haziran güncel sigara fiyatları...

Sigara fiyatlarına yeni zam mı geldi? 13 Haziran sigara fiyatları ne kadar oldu, zam geldi mi? İşte güncel sigara fiyatları...

13 Haziran'da sigara fiyatına yeni bir zam gelip gelmediği vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Sigara zammı tütün ve sigara kullanıcıları tarafından yakından araştırılmaya başlandı. Sigaraya sene başından itibaren toplamda 8 TL zam uygulaması yapılmıştı. Peki sigara fiyatlarına yeni zam geldi mi?

13 HAZİRAN SİGARA FİYATLARINA ZAM GELDİ Mİ?

Sigara kullanıcıları tarafından sigara fiyatlarının son durumu araştırılıyor.. Son olarak sigaraya uygulanan %10'luk ÖTV artışı ile beraber 0.71 lira olan asgari maktu vergi tutarı 0.79 liraya çıkmıştı. Sosyal medyada ise sigaraya 9 TL zam geleceği iddia edilirken, son fiyatlar da merak konusu oldu.

Sigaraya gelen son zam sonrası %10'luk ÖTV artışı sonrası 1 paket sigaradan alınan Özel Tüketim Vergisi 1.69 lira artış göstermişti ve son zam Mayıs ayında yapılmıştı. Yapılan ÖTV zammı sigara paket fiyatlarına henüz yansımış değil ancak fiyatlara yansıdıktan sonra 2 ila 4 lira arasında bir artış yapılması beklenmekte.

Bu sene Temmuz ve Aralık 2022 döneminde alkollü içeceklere ve sigara fiyatlarına yapılması beklenen %60'a varan ÜFE güncellemesi ise ürünlere uygulanmayacak.

13 HAZİRAN EN UCUZ VE EN PAHALI SİGARA FİYATLARI NE KADAR?

Sigara zammının ardından sigara fiyatlarındaki son durum merak konusu oldu. Buna göre en düşük ve en yüksek sigara fiyatları da merak ediliyor. Zamların ardından en düşük sigara fiyatı 25,50 TL olurken en yüksek sigara fiyatı 40 TL'yi görmüş olacak.

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