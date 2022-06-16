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Sigara fiyatlarına yeni zam mı geldi? 16 Haziran sigara fiyatları ne kadar oldu, zam geldi mi? İşte 16 Haziran 2022 Perşembe güncel sigara fiyatları!

16.06.2022 07:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sigara fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri ve güncel fiyatlar, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz günlerde peş peşe gelen zamlar sonrası fiyatlardaki son gelişmeler araştırılıyor. En düşük ve en yüksek sigara fiyat listesi ve yeni zam gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. Son olarak ÖTV zammı sonrası en ucuz ile en pahalı sigara fiyatlarında değişim meydana gelmişti. Peki sigara fiyatlarına yeni zam geldi mi? 16 Haziran güncel sigara fiyatları...

Sigara fiyatlarına yeni zam mı geldi? 16 Haziran sigara fiyatları ne kadar oldu, zam geldi mi? İşte 16 Haziran 2022 Perşembe güncel sigara fiyatları!

16 Haziran 2022 Perşembe günü sigara fiyatlarına yeni bir zam uygulanıp uygulanmadığı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Sigara zammı tütün ve sigara kullanıcıları tarafından yakından araştırılan konulardan biri oldu. Sigaraya 2022 yılı başından itibaren toplamda 8 TL zam uygulanmıştı. Peki sigara fiyatlarına yeni zam geldi mi?

16 HAZİRAN SİGARA FİYATLARINA ZAM GELDİ Mİ?

Tütün ve sigara kullanıcıları tarafından sigara fiyatlarının son durumu sorgulanıyor. Son olarak sigaraya uygulanan %10'luk ÖTV artışı sonrası 0.71 lira olan asgari maktu vergi tutarı 0.79 liraya çıkmıştı. Sosyal medyada ise sigaraya 9 TL zam geleceği iddia edilirken, son fiyatlar da merak edilmeye başlandı.

Sigaraya gelen son zam sonrası %10'luk ÖTV artışı sonrası 1 paket sigaradan alınan Özel Tüketim Vergisi 1.69 lira artış göstermişti ve son zam geçtiğimiz ay uygulanmıştı. Yapılan ÖTV zammı sigara paket fiyatlarına henüz yansımış değil fakat zam fiyatlara yansıdıktan sonra 2 ila 4 lira arasında bir artış yapılması bekleniyor.

Ayrıca bu sene alkollü içeceklere ve sigara fiyatlarına yapılması beklenen %60'a varan ÜFE güncellemesi de ürünlere uygulanmayacak.

16 HAZİRAN EN UCUZ VE EN PAHALI SİGARA FİYATLARI NE KADAR?

Sigara zammının ardından sigara fiyatlarındaki son durum sık sık sorgulanıyor. Buna göre en düşük ve en yüksek sigara fiyatları da merak ediliyor. Yapılan zamlar sonrası en düşük sigara fiyatı 25,50 TL olurken en yüksek sigara fiyatı 40 TL'yi görmüş olacak.

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