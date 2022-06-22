Sigara fiyatlarına yeni zam mı geldi? 22 Haziran sigara fiyatları ne kadar oldu, zam geldi mi? İşte güncel sigara fiyatları...

22 Haziran tarihinde sigara fiyatlarına yeni bir zam uygulanıp uygulanmadığı vatandaşlar tarafından merak edilen konulardan biri oldu. Sigara zammı sigara kullanıcıları tarafından yakından sorgulanırken, en düşük ve en yüksek sigara fiyatları da sık sık sorgulanıyor. Sigaraya bu sene başından itibaren toplamda 8 TL zam uygulanmıştı. Peki sigara fiyatlarına yeni zam geldi mi?

22 HAZİRAN SİGARA FİYATLARINA ZAM GELDİ Mİ?

Sigaraya yapılan zamlar sonrası ürünlerdeki fiyatlar tütün kullanıcıları tarafından sorgulanıyor. Sigaraya geçtiğimiz günlerde uygulanan %10'luk ÖTV artışı sonrası 0.71 lira olan asgari maktu vergi tutarı 0.79 liraya yükselmişti. Sosyal medyada ise sigaraya 9 TL zam geleceği iddia edilirken, son fiyatlar da araştırılmaya başlandı.

Sigaraya gelen son zam uygulaması sonrası %10'luk ÖTV artışı sonrası 1 paket sigaradan alınan Özel Tüketim Vergisi 1.69 lira artış göstermişti ve son zam geçtiğimiz ay uygulanmıştı. Yapılan ÖTV zammı sigara paket fiyatlarına henüz yansımadı ancak zam fiyatlara yansıdıktan sonra 2 ila 4 lira arasında bir artış yapılması bekleniyor.

Aynı zamanda bu sene alkollü içeceklere ve sigara fiyatlarına yapılması beklenen %60'a varan ÜFE güncellemesi de sigaralara uygulanmayacak.

22 HAZİRAN EN UCUZ VE EN PAHALI SİGARA FİYATLARI NE KADAR?

Vatandaşlar sigara zammının ardından sigara fiyatlarındaki son durumu araştırıyor. Buna göre en düşük ve en yüksek sigara fiyatları da gündemdeki konular arasında bulunuyor. Yapılan zamlar sonrası en düşük sigara fiyatı 25,50 TL olurken en yüksek sigara fiyatı 40 TL'yi görmüş olacak.



