Sigara fiyatlarına zam mı geldi? 12 Haziran sigara fiyatlarına yeni zam geldi mi? İşte güncel sigara fiyatları...

Sigara fiyatına yeni bir zam gelip gelmediği vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Sigara zammı tütün kullanıcıları tarafından yakından araştırılmaya başlandı. 2022 senesinin başından itibaren sigaraya toplamda 8 TL zam uygulanmıştı. Peki sigara fiyatlarına yeni zam geldi mi?

SİGARA FİYATLARINA ZAM GELDİ Mİ?

Tütün kullanıcıları tarafından sigara fiyatlarının son durumu merak ediliyor. Son olarak sigaraya uygulanan %10'luk ÖTV artışı ile beraber 0.71 lira olan asgari maktu vergi tutarı 0.79 liraya çıkmıştı. Gelişme sonrası sosyal medyada sigaraya 9 TL zam geleceği iddia edilirken, güncel fiyatlar da merak konusu oldu.

igaraya uygulanmış olan %10'luk ÖTV artışı sonrası 1 paket sigaradan alınan Özel Tüketim Vergisi 1.69 lira arttı. Son zam ise 5 Mayıs'ta yapılmıştı.

ÖTV zammı sigara paket fiyatlarına henüz yansımadı ancak yanıdıktan sonra 2 ila 4 liralık bir artış yapılması beklenmekte. Ayrıca Temmuz ve Aralık 2022 döneminde alkollü içeceklere ve sigara fiyatlarına yapılması beklenen %60'a varan ÜFE güncellemesi de uygulanmayacak.

12 HAZİRAN EN UCUZ VE EN PAHALI SİGARA FİYATLARI NE KADAR?

Sigara zammı sonrasında en düşük ve en yüksek sigara fiyatları da merak ediliyor. Zamların ardından en düşük sigara fiyatı 25,50 TL olurken en yüksek sigara fiyatı 40 TL'yi görecek.



