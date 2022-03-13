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Sigara fiyatlarına zam mı geldi? Yeni fiyatlar paylaşıldı! Sigara fiyatları ne kadar oldu?

13.03.2022 17:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pek çok ürüne gelen zamlar sonrasında sigaraya da zam geldi. Bir sigara grubunun ürünlerine büyük oranda zam geldi. Yeni liste Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Erol Dündar tarafından paylaşıldı. Peki sigara fiyatlarına zam mı geldi? Sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte son zamlı fiyatlar!

Sigara fiyatlarına zam mı geldi? Yeni fiyatlar paylaşıldı! Sigara fiyatları ne kadar oldu?

Akaryakıt fiyatlarına peş peşe gelen zamların sonrasında, zam fırtınasına şimdi de sigara fiyatları eklendi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Erol Dündar tarafından bir sigara grubunun sigaraya 2 TL zam yaptığı açıklandı. Peki yeni fiyatlar nasıl oldu?

SİGARA FİYATLARINA ZAM MI GELDİ?

Erol Dündar'ın Twitter'daki paylaşımına göre yeni fiyatlar şöyle oldu:

  • 21,50 TL olan sigara 23,50 TL

  • 22 TL olan sigara 24 TL

  • 23 TL olan sigara 25 TL

  • 24 TL olan sigara 26 TL

  • 25 TL olan sigara 27 TL

  • 25,50 TL olan sigara 27,50 TL

OCAK AYINDA ZAM GELMİŞTİ

Sigara fiyatlarına en son Ocak ayında zam gelmişti. Sigaranın enflasyon sepetinde alkol ürünleriyle beraber yüzde 5 civarında ağırlığı bulunuyor. Bu sebeple, sigara fiyatlarındaki bu zam enflasyon oranına da doğrudan yansımış olacak.

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