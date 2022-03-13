Sigara fiyatlarına zam mı geldi? Yeni fiyatlar paylaşıldı! Sigara fiyatları ne kadar oldu?

Akaryakıt fiyatlarına peş peşe gelen zamların sonrasında, zam fırtınasına şimdi de sigara fiyatları eklendi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Erol Dündar tarafından bir sigara grubunun sigaraya 2 TL zam yaptığı açıklandı. Peki yeni fiyatlar nasıl oldu?
Erol Dündar'ın Twitter'daki paylaşımına göre yeni fiyatlar şöyle oldu:
21,50 TL olan sigara 23,50 TL
22 TL olan sigara 24 TL
23 TL olan sigara 25 TL
24 TL olan sigara 26 TL
25 TL olan sigara 27 TL
Sigara fiyatlarına en son Ocak ayında zam gelmişti. Sigaranın enflasyon sepetinde alkol ürünleriyle beraber yüzde 5 civarında ağırlığı bulunuyor. Bu sebeple, sigara fiyatlarındaki bu zam enflasyon oranına da doğrudan yansımış olacak.
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