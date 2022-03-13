Sigara fiyatlarına zam mı geldi? Yeni fiyatlar paylaşıldı! Sigara fiyatları ne kadar oldu?

Akaryakıt fiyatlarına peş peşe gelen zamların sonrasında, zam fırtınasına şimdi de sigara fiyatları eklendi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Erol Dündar tarafından bir sigara grubunun sigaraya 2 TL zam yaptığı açıklandı. Peki yeni fiyatlar nasıl oldu?

SİGARA FİYATLARINA ZAM MI GELDİ?

Erol Dündar'ın Twitter'daki paylaşımına göre yeni fiyatlar şöyle oldu:

21,50 TL olan sigara 23,50 TL

22 TL olan sigara 24 TL

23 TL olan sigara 25 TL

24 TL olan sigara 26 TL

25 TL olan sigara 27 TL

25,50 TL olan sigara 27,50 TL

OCAK AYINDA ZAM GELMİŞTİ

Sigara fiyatlarına en son Ocak ayında zam gelmişti. Sigaranın enflasyon sepetinde alkol ürünleriyle beraber yüzde 5 civarında ağırlığı bulunuyor. Bu sebeple, sigara fiyatlarındaki bu zam enflasyon oranına da doğrudan yansımış olacak.

