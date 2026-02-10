FİNANS

Sigara içenler için bir dönem sona erecek! Bakanlıktan yeni yasak hamlesi geldi

Sağlık Bakanlığı sigara yasağını genişletmek için hazırlıklara başladı. Çocuk parkı ve plajların yanı sıra mekanlarda da sigara içimine yeni tedbirlerin gelmesi bekleniyor. Avrupa Birliği’nde yasaklara bakıldığında ise çocuk odaklı formüllerin uygulandığı görülüyor. İşte detaylar...

Rümeysa Ezgi Sivritepe

Sigara yasağının kapsamı genişletiliyor. Mekanlarda ise kapalı alanda da sigara içimine başlanmış olması gözlerden kaçmıyor. Sağlık Bakanlığı ise dumansız hava sahası için sigara ile mücadelesinde vites artırdı. Bakanlık, işletmelerde açık alanlara kadar yeni düzenlemelerin sinyalini verdi.

AVRUPA BİRLİĞİ TAKİBE ALINDI

Plaj ve parklara kırmızı hat çekilmesini planlayan Bakanlık, Avrupa Birliği’ndeki sigara yasağı modellerini takibe aldı. Buna göre, Fransa’daki uygulama gibi özellikle çocukların bulunduğu açık alanlar, parklar, plajlar, yürüyüş yolları, bina girişleri, otobüs durakları, restoranların açık bölümleri, kafe terasları gibi yoğun kullanılan açık alanların kısıtlama kapsamına alınabileceği söyleniyor.

Taslak çalışmada yarı açık mekânlar yeniden tanımlanıyor, pasif içiciliği azaltacak mesafe kuralları getiriliyor ve tütün ürünlerin kamusal görünürlüğü sınırlanıyor.

YÜZDE 5’İN ALTINA İNDİRMEK İSTİYORLAR

AB, 2040 yılına kadar “tütünsüz nesil” oluşturmayı ve sigara kullanım oranını yüzde 5’in altına indirmeyi hedefliyor. Fransa’da çocuk odaklı koruma modeli uygulanıyor. Bu çerçevede, plajlar, parklar, okul çevreleri ve spor alanları gibi çocukların yoğun olduğu açık alanlarda sigara yasaklandı. İhlallerde 135 avroya (yaklaşık 7.000 TL) kadar ceza uygulanabiliyor.
SİGARA NERELERDE YASAK?

Ülkede hâlihazırda kapalı kamusal alanlarda sigara yasağı bulunuyor. İspanya’da ise genişletişmiş açık alan modeli uygulanıyor. Bu modelde de mekânların terasları, üniversite kampüsleri, otobüs durakları ve açık hava eğlence mekânları gibi çok sayıda kamusal alan yasak kapsamına alındı. Elektronik sigara ve ısıtılmış tütün ürünleri de düzenlemeye dâhil edildi. İtalya’da açık kamusal alanlarda sigara içmek yasaklandı ve ihlallere 40-240 avro arası (yaklaşık 2.000 TL-12.500 TL) para cezası veriliyor. İsveç’te 2019’dan beri restoran terasları, otobüs durakları, oyun alanları ve kamu binalarının girişlerinde sigara yasak.
SATIN ALMA YAŞI YÜKSELTİLİYOR

AB’de öne çıkan yasaklardan bir diğeri de sigara paketlerinin albenisini ortadan kaldırmak için nötr paketleme ve yüksek fiyat artışları. Bunun yanı sıra bazı AB ülkelerinde sigara satın alma yaşını yükseltme girişimleri var.

PASİF İÇİCİLİK AZALACAK

Yeni düzenleme hayata geçerse, Türkiye’de uzun süredir uygulanan kapalı alan yasağının kapsamı fiilen genişlemiş olacak. Bu tür adımların yalnızca içicileri değil, toplumun tamamını etkileyen pasif içiciliğe maruz kalmayı da azaltması hedefleniyor. Düzenlemenin tütün kontrol politikalarında daha müdahaleci bir dönemin başlangıcı olabileceği yorumları yapılıyor.
HER YIL 100 BİN KİŞİ SİGARADAN ÖLÜYOR

Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Volkan Kara, Türkiye’de her yıl 100 bin kişinin sigaraya bağlı nedenlerle öldüğünü ifade etti. Sigaranın toplum tarafından kabul görmüş bir bağımlılık olduğunun altını çizen Kara, standart üstü bir mücadelenin gerekliliğinin altını çizdi.

VATANDAŞ ŞİKAYETÇİ

Manzaralı alanların sigara içenlere tahsis edilmesinin rahatsızlık duyan sigara kullanmayanlar bu detaya dikkat çekti. En güzel yerlerin sigara içenlere verildiğini belirten Ömer Gürel, “Bunu bir işgal olarak değerlendiriyorum. Neden açık havalar sadece sigara içenlerin elinde olsun” eleştirisinde bulundu.
Kaynak: Türkiye Gazetesi

