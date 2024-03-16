FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Sigara, nargile… Yönetmelik değişiyor: Darphane de işin içine girecek, zorunlu oluyor

Sigara, nargile… Yönetmelik değişiyor: Darphane de işin içine girecek, zorunlu oluyor

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
16.03.2024 08:42
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sigara içenleri de üretenleri de yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Tarım ve Orman Bakanlığı yönetmelikte düzenlemeye gidiyor. Buna göre tütün mamulünün perakende satış fiyatı, paket üzerinde siyah zemin üzerine beyaz renkte “… TL” şeklinde yazılacak. Ayrıca sigara paketleme makinesine verilen izin, ürün izleme sistemi kurulumu için Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’ne bildirilecek.

Sigara, nargile… Yönetmelik değişiyor: Darphane de işin içine girecek, zorunlu oluyor

Sigara, puro, sigarillo, nargilelik tütün gibi tütün mamüllerinin üretimi ve ticaretini düzenleyen yönetmelikte değişikliğe gidiliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelik taslağına göre, sigara gibi tütün ürünlerinin paketlerinin üzerine, üretim tarihi ve yerini belirten kodlama bilgisi yerleştirilecek. Tütün mamulünün perakende satış fiyatı, paket üzerinde siyah zemin üzerine beyaz renkte “… TL” şeklinde yazılacak.

UYGUNLUK BELGESİ ZORUNLULUĞU

Milliyet’in haberine göre, Türkiye’de tütün mamulü üretimi yapılabilmesi için, mevcut prosedürlerin yanı sıra bakanlıktan Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi alınması zorunlu olacak.

iStock-1302168862

EMİSYON TESTLERİ UYGULANACAK

Tütün ürünlerinin Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi başvurularında, ürünün fiziksel ve kimyasal özelliklerinin yanı sıra mevzuatta öngörülen emisyon seviyeleri (bir tütün mamulü tüketildiğinde havaya salınan maddeler) de yer alacak. Sigara için emisyon seviyelerine ilişkin analiz sonuçlarının mevzuatta belirlenen sınırlar içinde olup olmadığına bakılacak.

DARPHANE’YE BİLDİRİLECEK

Kayıtdışı üretimle mücadele kapsamında, firmalara proje tadilatı kapsamında sigara paketleme makinesi için verilen izin, ürün izleme sistemi kurulumu için Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’ne bildirilecek. Aynı marka ile iç piyasaya arz edilecek tütün mamulleri, aynı kategoride sadece bir üretici veya ithalatçı tarafından piyasaya arz edilebilecek.


Anlık Borsa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Emekliye seyyanen zamda yeni kulis!Emekliye seyyanen zamda yeni kulis!
Bankalardan nakit avans ve bireysel kredi kullananlara uyarı geldiBankalardan nakit avans ve bireysel kredi kullananlara uyarı geldi
Kredi kartlarıyla ilgili yeni karar! Nakit avans çekim faizi yüzde 5'e yükseltildi Kredi kartlarıyla ilgili yeni karar! Nakit avans çekim faizi yüzde 5'e yükseltildi
Anahtar Kelimeler:
sigara
En Çok Okunan Haberler
Bankalardan nakit avans ve bireysel kredi kullananlara uyarı geldi

Bankalardan nakit avans ve bireysel kredi kullananlara uyarı geldi

Kredi kartlarıyla ilgili yeni karar! Nakit avans çekim faizi yüzde 5'e yükseltildi

Kredi kartlarıyla ilgili yeni karar! Nakit avans çekim faizi yüzde 5'e yükseltildi

SON DAKİKA | Merkez Bankası yayımladı! İşte yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini

SON DAKİKA | Merkez Bankası yayımladı! İşte yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini

Fiyatı değişiyor ama kilo yerine gramla alıyorlar! Satışlar arttı

Fiyatı değişiyor ama kilo yerine gramla alıyorlar! Satışlar arttı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Isı yalıtımlı, su ve rüzgar geçirmez Columbia mont indirime girdi

Isı yalıtımlı, su ve rüzgar geçirmez Columbia mont indirime girdi

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Son zamanların çok satan ayakkabısı Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

Son zamanların çok satan ayakkabısı Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.