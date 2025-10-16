Sigara tiryakilerine kötü haber: Ekim ayında yeni zam dalgası

Philip Morris Grubu Sigaralarına Zam Geldi: En Ucuz Sigara 95 TL'ye Yükseldi

Sigara kullanıcıları için kötü haber gelmeye devam ediyor. Temmuz ayında yapılan zamların ardından, Ekim ayında da sigara fiyatlarına yeni bir zam dalgası eklendi. Özellikle Philip Morris bünyesindeki sigara markalarında yaşanan bu artış, tiryakileri derinden etkileyecek gibi görünüyor. Sosyal medyada hızla yayılan yeni fiyat listelerine göre, Philip Morris grubunun en ucuz sigarası artık 95 TL'den satılacak. Daha üst segmentteki sigaraların fiyatları ise 105 TL'ye kadar çıkabiliyor.

Hangi Sigaralar Ne Kadar Oldu?

Zamdan en çok etkilenen markalar arasında Parliament ve Marlboro yer alıyor. Parliament Night Blue Pack / Long ve Parliament Aqua Blue Slims'in fiyatı 105 TL'ye yükseldi. Parliament Night Blue / Aqua Blue / Reserve / Midnight Blue çeşitleri ise 100 TL olarak belirlendi. Marlboro grubunda da benzer bir artış gözlemleniyor. Marlboro Red Long ve Marlboro Red / Touch artık 100 TL'den satılacak. Marlboro Touch Blue / Gray / White ürünleri de aynı şekilde 100 TL fiyat etiketine sahip. Daha uygun fiyatlı seçenekler arasında yer alan Marlboro Edge 98 TL, Edge Slims 97 TL, Edge Blue / Sky ise 95 TL'ye çıktı.

Sarmalık Tütün Fiyatları da Arttı

Sadece hazır sigaralar değil, sarmalık tütün fiyatları da yükseldi. Sarmalık tütünün fiyatı 130 TL'ye kadar çıktı. Bu durum, sigara içenlerin daha ekonomik alternatiflere yönelmesini zorlaştıracak gibi duruyor. Tütün mamulleri piyasasında yaşanan bu hareketlilik, sektördeki diğer firmaların da fiyatlarını güncellemelerine yol açabilir.

Tiryakiler Ne Yapacak?

Sigara fiyatlarındaki bu sürekli artış, sigara tiryakilerini farklı arayışlara itebilir. Birçok kişi sigarayı bırakmayı düşünürken, bazıları daha ucuz markalara yönelebilir. Ancak, uzmanlar sigaranın sağlığa zararları konusunda uyarıyor ve sigarayı bırakmanın en doğru karar olduğunu belirtiyor. Sigara bırakma konusunda destek almak isteyenler için çeşitli sağlık kuruluşları ve sivil toplum örgütleri tarafından programlar düzenleniyor.

Sigara fiyatlarına gelen bu son zam, tiryakilerin cebini yakmaya devam edecek gibi görünüyor. Philip Morris grubunun fiyat artışıyla başlayan bu dalga, diğer markaları da etkileyebilir. Sigara kullanıcılarının bu durum karşısında nasıl bir tepki vereceği ve sigarayı bırakma oranlarının ne kadar artacağı merak konusu.