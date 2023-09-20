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Sigara ve alkol satışı yasağında kapsam genişletildi! Karar Resmi Gazete’de: Açık alanlarda…

20.09.2023 09:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alkollü içki sunumu ve satışı ile tütün mamulleri satış yasağı genişletildi. Resmi Gazete'de yayımlanan karar kapsamında sağlık, eğitim ve öğretim, kültür ve spor hizmeti verilen yerlerin bahçeleri de yasak sınırı içine dahil edildi.

Sigara ve alkol satışı yasağında kapsam genişletildi! Karar Resmi Gazete’de: Açık alanlarda…

Tütün mamulleri ve alkollü içkilerin satışına ve sunumuna ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelikte değişiklik yapan Tarım ve Orman Bakanlığı yönetmeliği Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Düzenlemeye göre, alkollü içki sunumu ve satışı ile tütün mamulleri satışının yasak olduğu sağlık, eğitim ve öğretim, kültür ve spor hizmeti verilen yerlerde bu yasak, bu gibi yerlerin yerleşkeleri için de geçerli olacak. Yasak kapsamında, bu hizmetlerin verildiği yerlerin açık alanları ile bu hizmetin verildiği yapılar, yapıların eklentileri ve bahçeleri yerleşke sınırları içinde kabul edilecek.

Düzenlemeye göre ayrıca, açık alkollü içki satışı yapılan yerlerin içinde veya bu yerlerin tamamen bağımsız olmayan bölümlerinde faaliyette bulunmak üzere perakende satış belgesi başvurusunda bulunanlara, perakende satış faaliyetine ilişkin farklı bir işyeri açma ve çalışma ruhsatı bulunsa dahi, tütün mamulü veya alkollü içki perakende satış belgesi düzenlenmeyecek.

Açık alkollü içki satış belgesini haiz konaklama tesislerinde, mesire yerlerinde ve kamp alanlarında faaliyet gösteren perakende satış yerlerinde bu hüküm uygulanmayacak.


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Anahtar Kelimeler:
alkol sigara

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