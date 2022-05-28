Sigara ve alkoldeki ÖTV zammına tepki: Kaçak kullanımını artırabilir

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte sigara ve alkol grubundan alınan özel tüketim vergisindeki yüzde 25'li artışı değerlendirdi.

Alkol ve sigaradaki ÖTV artışının halkın alım gücünü zorlayacağını ifade eden Palandöken, “Bu fiyat artışları kaçak sigara satışlarına yönelimi artıracağı için vergi kaybı da daha fazla olacaktır. Bununla birlikte alkolde de aynı şekilde metil alkolden elde edilen kaçak alkol yapımına yönelim artacaktır. Bu da kaçak alkolden ölümlerin daha da yükseleceği anlamına gelmektedir. Fiyat artışlarının özellikle bu ürün grubunda doğrudan kaçağa yönelimi artırdığı unutulmamalı. Sigara ve alkole yapılan bu orantısız vergi artışından hem esnaf hem vatandaş için hem de vergi kaybı yaşanmaması için vazgeçilmeli. Çünkü dolaylı vergi gelirlerinde devletin alkol ve sigaradan ortalama 6 milyar lira yıllık kaybı var” dedi.

ENFLASYON FARKI ÖNE ÇEKİLDİ, ÖTV’LER ARTIRILDI

Sigara ve alkol için 6 aylık enflasyon rakamlarına göre vergi zammı sürpriz bir karar ile öne çekildi. Bu kapsamda Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre alkollü içeceklerde ÖTV artış oranı yüzde 25 olurken, sigarada ÖTV artış oranı yüzde 10 oldu.

Bir litre rakıda ÖTV tutarı 481,98 liradan 602,48 liraya yükseltildi. 1 litre rakının vergisi 64 lira artarken, 70'lik rakıda vergi artışı 45 lira oldu. Sigarada 0.71 lira olan asgari maktu vergi tutarı 0.79 lira oldu. 1 paket sigaradan alınan ÖTV 1.69 lira arttı.

Sigaraya yıl başından bu yana 8 liralık zam yapılmıştı.

Geçtiğimiz haftalarda yapılan son zamla birlikte en düşük sigara fiyatı 25,50 TL, en yüksek sigara fiyatı ise 40 TL olmuştu.



