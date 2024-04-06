Sigara zammı geri çekildi! Rakipleri düşük zam yapınca sigaraya indirim geldi… Bugün bir kez daha değişti

Sigara fiyatlarına geçtiğimiz günlerde peş peşe zamlar gelmişti. En pahalı sigara 72 liraya kadar yükselmişti. Ancak dün sigara fiyatları için beklenmedik bir olay yaşandı. Zam yapan JTI grubu sigara fiyatlarında indirim yapma kararı aldı.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar tarafından sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda JTI grubunun ürünlerinde 1 TL indirim yaptığını bildirerek, "JTI gurubu sigarada indirime giti. 1 TL rakipleri düşük zam yapınca yarın (bugün) itibarıyla geçerli fiyatlar" diyerek duyurdu.







