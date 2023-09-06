SİGARA ZAMMI SON DAKİKA: 6 Eylül 2023 zamlı sigara fiyatları ne kadar, en düşük ve en pahalı sigara kaç TL? 2 gruba zam geldi!

Sigara zammı haberleri sonrası güncel fiyatlar vatandaşlar tarafından merak edildi. Peş peşe gelen sigara zamlarına Pazartesi günü bir yenisi daha eklendi. Bir sigara grubuna 5 TL zam geldiği açıklandı. Bu gelilmenin ardından bir diğer sigara grubuna da zam geldi. İşte, sigara fiyatlarında son durum...

2 SİGARA GRUBUNA ZAM GELDİ

Bir sigara grubunun tüm ürünlerine 4 Eylül 2023 Pazartesi günü itibarıyla 5 TL zam geldi.

Ardından 5 Eylül 2023 Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere bir sigara grubu da ürünlerine zam yaptı. Son zamla birlikte en ucuz ve en pahalı sigara fiyat listesi de değişmiş oldu.

EN UCUZ VE EN PAHALI SİGARA FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Son zam sonrası fiyatlar markalara göre 46 TL ile 55 TL arasında değişiyor.

Güncel sigara fiyatları listesine göre en ucuz sigara fiyatı 46 TL; en pahalı sigara fiyatı ise 55 TL'den satışa sunuluyor.



