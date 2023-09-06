FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. SİGARA ZAMMI SON DAKİKA: 6 Eylül 2023 zamlı sigara fiyatları ne kadar, en düşük ve en pahalı sigara kaç TL? 2 gruba zam geldi!

SİGARA ZAMMI SON DAKİKA: 6 Eylül 2023 zamlı sigara fiyatları ne kadar, en düşük ve en pahalı sigara kaç TL? 2 gruba zam geldi!

06.09.2023 08:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sigaraya zam son dakika haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş Temmuz ayında uygulanan son zam sonrası bir sigara grubuna daha zam geldiğini geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Bu gelişmenin ardından bir diğer firma da fiyatlara zam yaptı. Peki, zamlı sigara fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, 6 Eylül 2023 Çarşamba günü itibarıyla en düşük ve en pahalı sigara fiyatları...

SİGARA ZAMMI SON DAKİKA: 6 Eylül 2023 zamlı sigara fiyatları ne kadar, en düşük ve en pahalı sigara kaç TL? 2 gruba zam geldi!

Sigara zammı haberleri sonrası güncel fiyatlar vatandaşlar tarafından merak edildi. Peş peşe gelen sigara zamlarına Pazartesi günü bir yenisi daha eklendi. Bir sigara grubuna 5 TL zam geldiği açıklandı. Bu gelilmenin ardından bir diğer sigara grubuna da zam geldi. İşte, sigara fiyatlarında son durum...

01

2 SİGARA GRUBUNA ZAM GELDİ

Bir sigara grubunun tüm ürünlerine 4 Eylül 2023 Pazartesi günü itibarıyla 5 TL zam geldi.

Ardından 5 Eylül 2023 Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere bir sigara grubu da ürünlerine zam yaptı. Son zamla birlikte en ucuz ve en pahalı sigara fiyat listesi de değişmiş oldu.

03

EN UCUZ VE EN PAHALI SİGARA FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Son zam sonrası fiyatlar markalara göre 46 TL ile 55 TL arasında değişiyor.

Güncel sigara fiyatları listesine göre en ucuz sigara fiyatı 46 TL; en pahalı sigara fiyatı ise 55 TL'den satışa sunuluyor.

u

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dolar/TL kurunda günün ilk rakamlarıDolar/TL kurunda günün ilk rakamları
Asgari ücret zammı için sürprize yer yok! Tüm veriler o rakamı işaret ettiAsgari ücret zammı için sürprize yer yok! Tüm veriler o rakamı işaret etti
Kısmi emeklilik ile Ocak 2024’te 10.000 lira aylıkKısmi emeklilik ile Ocak 2024’te 10.000 lira aylık
Anahtar Kelimeler:
sigara Sigara zammı

En Çok Okunan Haberler

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kilolar gitti, eski formuna kavuştu! Festivalde iddialı tarz

Kilolar gitti, eski formuna kavuştu! Festivalde iddialı tarz

Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

11 yaşındaki kızı kaçırmak istedi! Böyle müdahale etti...

11 yaşındaki kızı kaçırmak istedi! Böyle müdahale etti...

Tepki çeken görüntüler! Aracından inmeyen hamile kadını vurdu

Tepki çeken görüntüler! Aracından inmeyen hamile kadını vurdu

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.