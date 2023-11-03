Sigaraya bir zam daha geldi! Yeni fiyatlar belli oldu

Sigara fiyatlarına bir zam daha yapıldı. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni fiyatları duyurdu.

Son zamla birlikte değişik markalardaki en ucuz sigara fiyatı 50-51 TL'ye çıktı. En pahalı sigara ise 55 TL ile 57 TL arasından satılmaya başlandı.

GEÇEN AY DA ZAM GELMİŞTİ

Öte yandan Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada zammı, "Bir grup sigara çeşidine 5 lira zam geçişi oldu. Diğer gruplara da zam yolda" diyerek duyurmuştu.





