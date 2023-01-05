Sigaraya ne kadar ZAM geldi, en düşük fiyat ne kadar oldu? 2023 sigara fiyatları zam listesi

Sigara fiyatları ile ilgili son dakika olarak geçilen 'zam' haberleri sonrası araştırmalar hız kazandı. Birçok kişi güncel fiyatları merak ediyor. Öte yandan yakın zamanda alkol ürünlerine de zam gelmesi bekleniyor. Peki, sigaraya ne kadar zam geldi? İşte 2023 sigara fiyatları ile ilgili detaylar...

SİGARAYA NE KADAR ZAM GELDİ?

Sigaraya 4 TL zam geldi.

Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

" Sigara zammı hayırlı olsun 4 tl zam geçişi oldu."

SİGARA NE KADAR OLDU 2023?

Dün 32 TL'ye satılan bir sigara paketi bugün 4 TL zamlanarak 36 TL'ye çıktı.

EN DÜŞÜK SİGARA FİYATI NE KADAR OLDU?

Buna göre en düşük sigara paketinin fiyatı 23 TL olurken en pahalı sigara fiyatı 40 TL'yi buldu.

SİGARAYA ZAM!

Yılbaşı sonrasında ÖTV oranları değişti sigaraya zam geldi. Ortalama bir sigara paketinin fiyatı 32 TL'den 36 TL'ye çıktı.



