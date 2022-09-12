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Sigaraya yeni zam geldi mi? 12 Eylül 2022 Pazartesi sigara ne kadar, kaç TL? İşte sigara fiyatları güncel fiyat listesi!

12.09.2022 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sigaraya zam geldi mi? sorusu sigara kullanan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Ekonomik değişimler sonrası sigara fiyatlarında yaşanan gelişmeler anbean takip ediliyor. Bilindiği üzere son olarak Temmuzda 2 TL'lik bir zam yapılmıştı. Sigaraya yeni zam geldi mi? 12 Eylül 2022 Pazartesi sigara ne kadar, kaç TL? En ucuz, en pahalı sigara hangisi? İşte sigara fiyatları güncel fiyat listesi!

Sigaraya yeni zam geldi mi? 12 Eylül 2022 Pazartesi sigara ne kadar, kaç TL? İşte sigara fiyatları güncel fiyat listesi!

Sigara fiyatları, kullanıcılarının gündeminden düşmüyor. Yılbaşından bu yana sigaralara uygulanan 8 TL'lik zam sonrası sigara fiyatlarında değişimler yaşanmıştı. Bu değişimler sonrası sigara zammı araştırılmaya devam ediliyor. Peki, sigaraya zam geldi mi? İşte yanıtı...

sigara

12 EYLÜL SİGARA FİYATLARINA ZAM GELDİ Mİ?

Sigaraya yapılan zamların ardından ürünlerdeki fiyatlar tütün kullanıcıları tarafından merak ediliyor. Sigaraya geçtiğimiz günlerde uygulanan %10'luk ÖTV artışı sonrası 0.71 lira olan asgari maktu vergi tutarı 0.79 liraya yükselmişti. Yaşanan gelişme sonrası sosyal medyada ise sigaraya 9 TL zam geleceği iddia edilirken, son fiyatlar da merakla takip edilmeye başlandı.

Son zam uygulaması sonrası %10'luk ÖTV artışı sonrası 1 paket sigaradan alınan Özel Tüketim Vergisi 1.69 lira artış göstermişti ve son zam geçtiğimiz ay uygulanmıştı. Yapılan ÖTV zammı sigara paket fiyatlarına henüz yansımış değil. Ancak uygulanan zam oranı fiyatlara yansıdıktan sonra sigaralarda 2 ila 4 lira arasında bir artış yapılması bekleniyor.

SİGARAYA EN SON NE KADAR ZAM GELDİ?

Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş ise, geçtiğimiz günlerde bir sigara grubuna daha 2 lira zam geldiğini açıkladı.

Dündar, "Sigaraya geçtiğimiz günlerde 2 lira zam yapıldı. Aslında 4 lira zam yapılacaktı ama firmalar 2 lirasını sübvanse etti. Sübvanse edilen 2 liranın zam olarak yansımasını bekliyoruz " şeklinde konuşmuştu.

sigara paketi

GÜNCEL SİGARA FİTATLARI 12 EYLÜL 2022

LD: 27,5 TL

Marlboro Roll 50: 29,00 TL

Marlboro Edge: 29,00 TL

Imperial Classic Red - 28,00 TL

Marlboro Touch: 30,00 TL

Marlboro: 31,00 TL

Winston: 29 TL

West Grey SL (Uzun) 28,50 TL

Monte Carlo: 27,50 TL

Camel Slender: 27,50

Camel Yellow 100: 48 TL

Chesterfield: 27,50 TL

Parliament: 31,50 TL

L&M: 27,50 TL

Muratti: 29,00 TL

Muratti BLU: 28,00 TL

Lark: 28,00 TL

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