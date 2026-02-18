FİNANS

Sigaraya yine zam geldi: En ucuz sigara 105 liraya yükseldi

Tekel Bayiler Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, bir sigara grubuna daha zam geldiğini duyurdu. Yeni zamlarla birlikte en ucuz sigara 105 liraya yükseldi.

Cansu Çamcı

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, bir sigara grubuna daha zam geldiğini duyurdu.

Dündar, yeni fiyat tarifesinin yürürlüğe girdiğini açıkladı.

EN UCUZ SİGARA 105 LİRA OLDU!

Bünyesinde birçok sigara markasını barındıran sigara grubuna zam geldi. Bugünden itibaren geçerli olacak zamla birlikte en ucuz sigara 105 liraya yükseldi. En pahalı sigaranın fiyatı ise 115 lira oldu.

TÜTÜN ÜRÜNLERİNDE DE ARTIŞA GİDİLDİ!

Ayrıca kıyılmış tütün ürünlerinde de artışa gidildi. Buna göre 100 gram kıyılmış tütünün fiyatı 280 TL'ye çıktı.

