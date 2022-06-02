FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Sigaraya zam geldi mi mi? 2 Haziran sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte 2 Haziran 2022 Perşembe en düşük ve en pahalı sigara fiyatları...

Sigaraya zam geldi mi mi? 2 Haziran sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte 2 Haziran 2022 Perşembe en düşük ve en pahalı sigara fiyatları...

02.06.2022 10:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sigaraya zam geldi mi? sorusunun yanıtı ile 2 Haziran 2022 Perşembe gününün güncel sigara fiyatları basında sıklıkla yer alan zam haberleri dolayısıyla merak edildi. Konuya ilişkin güncel açıklamalar ve zamlı fiyat listesi hakkında bilgi edinmek isteyen vatandaşlar internette araştırma yapıyor. Peki Sigaraya zam geldi mi mi? 2 Haziran sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte 2 Haziran 2022 Perşembe en düşük ve en pahalı sigara fiyatları...

Sigaraya zam geldi mi mi? 2 Haziran sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte 2 Haziran 2022 Perşembe en düşük ve en pahalı sigara fiyatları...

Sigara fiyatları ve Sigaraya zam geldi mi? sorusunun yanıtı, 2 Haziran 2022 Perşembe günü vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 2022 yılında tütün mamüllerine toplamda 3 kez zam uygulaması gerçekleşmişti. Yapılan son zamla birlikte 8 TL'lik artış göstermişti. Peki SSigaraya zam geldi mi mi? 2 Haziran sigara fiyatları ne kadar oldu? Biz de sizler için konuya ilişkin güncel bilgilere haberimizde yer verdik...

2 HAZİRAN SİGARAYA YENİ ZAM GELDİ Mİ?

Vatandaşlar, sosyal medyada yayılan söylentiler üzerine yeni bir zam gelip gelmeyeceği hakkında "2 Haziran 2022 sigaraya zam geldi mi, ne kadar, kaç TL oldu?" sorularının yanıtını araştırıyor. Uygulanan son sigara zammı sonrası sigara fiyatları listesi de merak ediliyor.

SİGARA ZAMMI SONRASI FİYATLAR NE KADAR OLDU?

Sigara fiyatlarında 0.71 lira olan asgari maktu vergi tutarı 0.79 liraya yükseldi. Sigaraya uygulanan %10'luk ÖTV artışı ile birlitke 1 paket sigaradan alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) 1.69 lira artış göstermiş oldu. Henüz zam sigara paket fiyatlarına yansımasa da bir paket sigaraya 2 ila 4 lira arasında zam gelmesi beklenmekte. Zam oranlarının ise hafta başına kadara yansıması bekleniyor.

EN UCUZ VE EN PAHALI SİGARA FİYATI NE KADAR?

sigara

Mayıs sigara zammının ardından en düşük sigara fiyatı 25,50 TL olurken en yüksek sigara fiyatı 40 TL'yi gördü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu firmalardan uzak durun!Bu firmalardan uzak durun!
Depoyu fullemek artık çok zor... Benzin ve motorine bir zam dahaDepoyu fullemek artık çok zor... Benzin ve motorine bir zam daha
Ekmek fiyatları için flaş gelişme: Yarından itibaren...Ekmek fiyatları için flaş gelişme: Yarından itibaren...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İşte sosyal medyanın konuştuğu kadın: "Aboo, 2 milyar mı..."

İşte sosyal medyanın konuştuğu kadın: "Aboo, 2 milyar mı..."

Benzin ve motorine bir zam daha! Araç sahiplerine kötü haber: Yüzde 200'ü geçti

Benzin ve motorine bir zam daha! Araç sahiplerine kötü haber: Yüzde 200'ü geçti

KONDA’nın o anketi gerçek mi? İşte detaylar...

KONDA’nın o anketi gerçek mi? İşte detaylar...

Emekli maaşı ve ikramiyeleri ne kadar artacak?

Emekli maaşı ve ikramiyeleri ne kadar artacak?

Banka kredilerine şikayet yağıyor! BDDK açıkladı…

Banka kredilerine şikayet yağıyor! BDDK açıkladı…

Kırmızı et fiyatları için flaş karar...

Kırmızı et fiyatları için flaş karar...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

“Tatilden geldim sevgilimi aldatırken yakaladım”

“Tatilden geldim sevgilimi aldatırken yakaladım”

Tatil paylaşımı olay yarattı! “Kıllı, terli ve gülen”

Tatil paylaşımı olay yarattı! “Kıllı, terli ve gülen”

Klasik giyimi hayat tarzı haline getiren erkekler için 2000 TL altı klasik saat önerileri

Klasik giyimi hayat tarzı haline getiren erkekler için 2000 TL altı klasik saat önerileri

Canan Karatay, 'Pandemisi var, konuşulmuyor' diyerek uyardı!

Canan Karatay, 'Pandemisi var, konuşulmuyor' diyerek uyardı!

Artık faydadan çok zarar veriyor! Yemeden önce iki kere düşünün

Artık faydadan çok zarar veriyor! Yemeden önce iki kere düşünün

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.