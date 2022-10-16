FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Sigaraya zam mı geldi? 16 Ekim Pazar güncel sigara fiyatları

Sigaraya zam mı geldi? 16 Ekim Pazar güncel sigara fiyatları

16.10.2022 08:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sigara fiyatları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, Twitter hesabından yaptığı açıklamada sigaraya zam geleceğini paylaştı. Peki, Güncel sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte Sigara zammı sonrası 16 Ekim sigara fiyatları...

Sigaraya zam mı geldi? 16 Ekim Pazar güncel sigara fiyatları

Sigara fiyatları sürekli olarak değişime uğruyor. Güncel sigara fiyatları sigara kullanan vatandaşlar tarafından sıklıkla takip ediliyor. 2022 yılının başından beri 8 TL zamlanan sigara fiyatlarına bir zam daha geleceği iddia edildi. Vatandaşlar bu iddiaların ardından "Sigaraya zam mı geldi? Sigara zammı ne zaman gelecek ve ne kadar?" gibi soruları internet üzerinden araştırmaya başladı. İşte, Sigara zammı sonrası güncel sigara fiyatları...

SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ?

Ekran görüntüsü 2022-10-16 083817

Bir süredir gündemde olan sigara zammı yarından itibaren (15 Ekim Cumartesi) geçerli olacak şekilde geldi. Sigara zammını Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu. Yeni zamla beraber sigara fiyatlarına 2 TL zam geldi.

16 EKİM GÜNCEL SİGARA FİYATLARI NE KADAR?

Ekran görüntüsü 2022-10-16 083747

Sigara fiyatlarında bir artış daha yaşandığı açıklaması yapıldı. Bir sigara grubunda gerçekleşen artışa göre en yüksek sigara fiyatı gram şeklinde tütün ürünüyle 48 TL olurken en düşük sigara fiyatı ise 29,5 TL oldu. Zam gelen sigara grubundaki diğer fiyatlar ise 30 TL, 31 TL ve 32 TL olarak belirlendi. Listenin yayınlanmasının ardından açıklanan yeni fiyatların yarından itibaren geçerli olacağı belirtildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Asgari ücret, EYT, 3600 ek gösterge derken bir müjde dahaAsgari ücret, EYT, 3600 ek gösterge derken bir müjde daha
Akaryakıta bir zam daha geldi! Akaryakıta bir zam daha geldi!
Vatandaş bu haberi sevecek! Artık bakkallarda da satılacakVatandaş bu haberi sevecek! Artık bakkallarda da satılacak
Anahtar Kelimeler:
sigara fiyatları Twitter sigara Zam Sigara zammı güncel sigara fiyatları 2022
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yunanistan'ın küstah paylaşımına Türkiye'den sert yanıt!

Yunanistan'ın küstah paylaşımına Türkiye'den sert yanıt!

SON DAKİKA | İstanbul'da lüks rezidansta büyük yangın! Bina en alt kattan en üst kata kadar tutuştu... Yangının sebebi belli oldu

SON DAKİKA | İstanbul'da lüks rezidansta büyük yangın! Bina en alt kattan en üst kata kadar tutuştu... Yangının sebebi belli oldu

Gram altın ve çeyrek altın fiyatları için dikkat çeken tahmin!

Gram altın ve çeyrek altın fiyatları için dikkat çeken tahmin!

Özel sektörde çalışanlar maaş promosyonu alabilecek mi?

Özel sektörde çalışanlar maaş promosyonu alabilecek mi?

Kiralık konutta hayrete düşüren ilan!

Kiralık konutta hayrete düşüren ilan!

Beklenen sigara zammı geldi! İşte fiyatlar...

Beklenen sigara zammı geldi! İşte fiyatlar...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Tek çılgınlığı yedikleri değil! Yaptıklarına daha çok şaşıracaksınız

Tek çılgınlığı yedikleri değil! Yaptıklarına daha çok şaşıracaksınız

Hepsi gözünden çıktı: Tam 23 tane... "Hiç böyle bir şey görmedim"

Hepsi gözünden çıktı: Tam 23 tane... "Hiç böyle bir şey görmedim"

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Sessiz katil pusuda bekliyor: İlk darbeyi bacaklara vuruyor!

Sessiz katil pusuda bekliyor: İlk darbeyi bacaklara vuruyor!

Bağırsak kanserinin ilk belirtisi: Hemen doktora koşun

Bağırsak kanserinin ilk belirtisi: Hemen doktora koşun

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.