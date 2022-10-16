Sigaraya zam mı geldi? 16 Ekim Pazar güncel sigara fiyatları

Sigara fiyatları sürekli olarak değişime uğruyor. Güncel sigara fiyatları sigara kullanan vatandaşlar tarafından sıklıkla takip ediliyor. 2022 yılının başından beri 8 TL zamlanan sigara fiyatlarına bir zam daha geleceği iddia edildi. Vatandaşlar bu iddiaların ardından "Sigaraya zam mı geldi? Sigara zammı ne zaman gelecek ve ne kadar?" gibi soruları internet üzerinden araştırmaya başladı. İşte, Sigara zammı sonrası güncel sigara fiyatları...

SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ?

Bir süredir gündemde olan sigara zammı yarından itibaren (15 Ekim Cumartesi) geçerli olacak şekilde geldi. Sigara zammını Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu. Yeni zamla beraber sigara fiyatlarına 2 TL zam geldi.

16 EKİM GÜNCEL SİGARA FİYATLARI NE KADAR?

Sigara fiyatlarında bir artış daha yaşandığı açıklaması yapıldı. Bir sigara grubunda gerçekleşen artışa göre en yüksek sigara fiyatı gram şeklinde tütün ürünüyle 48 TL olurken en düşük sigara fiyatı ise 29,5 TL oldu. Zam gelen sigara grubundaki diğer fiyatlar ise 30 TL, 31 TL ve 32 TL olarak belirlendi. Listenin yayınlanmasının ardından açıklanan yeni fiyatların yarından itibaren geçerli olacağı belirtildi.

