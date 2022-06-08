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SİGARAYA ZAM MI GELDİ? 8 Haziran sigara fiyatları ne kadar, kaç TL? Sigara fiyatlarına ne kadar zam gelecek, ÖTV zammı ne zaman yansıyacak?

08.06.2022 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sigaraya zam mı geldi? sorusunun sevabı ve sigara fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri ÖTV zammı sonrası 8 Haziran 2022 Çarşamba günü de vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 'Sigaraya zam mı geldi, ne kadar geldi? Sigara fiyatları ne kadar oldu? 8 Haziran güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL?' soru ve konu başlıkları internette araştırılıyor. İşte ÖTV zammının ardından 8 Haziran 2022 Çarşamba günü güncel sigara fiyatları...

SİGARAYA ZAM MI GELDİ? 8 Haziran sigara fiyatları ne kadar, kaç TL? Sigara fiyatlarına ne kadar zam gelecek, ÖTV zammı ne zaman yansıyacak?

Sigara fiyatları ile alkollü içeçek fiyatları ÖTV oranı artırılmasına ilişkin kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından merak konusu oldu. Birçok kişi internette 8 Haziran sigara fiyatları ne kadar, kaç TL? Sigara fiyatlarına ÖTV zammı ne zaman yansıyacak, fiyatlara ne kadar zam gelecek? soru ve konu başlıklarını araştırıyor. 8 Haziran 2022 Çarşamba güncel sigara fiyatları haberimizde...

8 HAZİRAN 2022 SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ?

Vatandaşlar, sosyal medyada yayılan söylentiler üzerine yeni bir zam gelip gelmeyeceği hakkında "7 Haziran 2022 sigaraya zam geldi mi, ne kadar, kaç TL oldu?" sorularının yanıtını araştırıyor. Uygulanan son sigara zammı sonrası sigara fiyatları listesi de merak ediliyor.

Sigara fiyatlarında 0.71 lira olan asgari maktu vergi tutarı 0.79 liraya yükseldi. Sigaraya uygulanan %10'luk ÖTV artışı ile birlitke 1 paket sigaradan alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) 1.69 lira artış göstermiş oldu. Henüz zam sigara paket fiyatlarına yansımasa da bir paket sigaraya 2 ila 4 lira arasında zam gelmesi beklenmekte. Zam oranlarının ise hafta başına kadara yansıması bekleniyor.

EN UCUZ VE EN PAHALI SİGARA FİYATI NE KADAR?

sigara

Mayıs sigara zammının ardından en düşük sigara fiyatı 25,50 TL olurken en yüksek sigara fiyatı 40 TL'yi görmüş olacak.

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