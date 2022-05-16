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Sigaraya zam mı gelecek? Sigara 40 TL mi olacak? En ucuz fiyat ne kadar olacak?

16.05.2022 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sigaraya zam mı gelecek? sorusunun yanıtı alkol ve tütün mamüllerine ilişkin iddialar sonrası vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. ÖTV tutarının yasa gereği her 6 ayda bir ÜFE kadar artırıldığı biliniyor. Vatandaşlar sosyal medyada yapılan paylaşımlar sonrası, Sigaraya zam mı gelecek? Sigara 40 TL mi olacak? En ucuz fiyat ne kadar olacak? soru ve konu başlıklarını internette araştırmaya başladı. İşte konuya dair detaylar...

Sigaraya zam mı gelecek? Sigara 40 TL mi olacak? En ucuz fiyat ne kadar olacak?

Sigaraya zam mı gelecek? Sosyal medyadaki iddialar ile basında yer alan haberler sonrası günün en çok araştırılan soruları arasında yer alıyor. Peki Vatandaşlar sosyal medyada yapılan paylaşımlar sonrası, Sigaraya zam mı gelecek? Sigara 40 TL mi olacak? En ucuz fiyat ne kadar olacak? Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

SİGARAYA ZAM MI GELECEK?

Sigaraya zam geleceği ön görülüyor. Altı aylık enflasyon rakamlarına göre ÖTV fiyatı tekrar belirlenen alkol ve sigaraya gelmesi beklenen zam merak konusu oldu.

Buna göre, Temmuz ayında biraya 12, şaraba 23 ve rakı, viski gibi yüksek alkollü içkilere 100 liraya kadar zam gelebilir. Bu rakamların üzerine şirketlerin de enflasyon farkını ekleyerek fiyatları daha da artıracağı belirtiliyor.

SİGARA 40 TL Mİ OLACAK?

Ekonomistler yılın ilk dört ayında enflasyon farkının şimdiden yüzde 40’a yaklaştığını, bu rakamın 6 ay sonunda yüzde 60’ı aşacağını ifade ediyor. Yapılan açıklamaya göre; bu durum alkol ve sigara fiyatlarına yeni bir zam geleceği anlamına geliyor.

Ocak ayından bu zamana dek 6 TL zam yapılan sigara fiyatları 2 lira daha artmıştı. Haziran enflasyonunun belli olmasıyla sigaraya yeniden zam gündeme gelecek

27 liralık sigaranın 43.2 TL'ye çıkacağı düşünülüyor.

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