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Sigaraya zam mı geliyor? Sektör kaynaklarından açıklama! Sigara fiyatlarına ne kadar zam gelecek?

29.03.2022 12:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sigara fiyatlarına yeni zam geleceği iddiası sonrası güncel sigara fiyatları merak edildi. 2022 Ocak ayındaki çifte zam sonrası sigaraya 14 - 15 Mart tarihlerinde 2 lira zam gelmiş ve 2022 yılı itibariyle toplam 6 TL zam uygulanmıştı. Peki sigaraya zam mı geliyor? Sigara fiyatlarına ne kadar zam gelecek? İşte sektör kaynaklarının açıklaması...

Sigaraya zam mı geliyor? Sektör kaynaklarından açıklama! Sigara fiyatlarına ne kadar zam gelecek?

Geçtiğimiz günlerde arka arkaya zam gelen sigaraya yeni zammın uygulanacağı iddia edildi. Sektör kaynaklarına göre sigara gruplarının tümüne 4 ila 6 TL arası zam uygulaması yapılacak. Peki sigaraya zam gelecek mi? İşte iddialar ve ayrıntılar...

SİGARAYA YENİ ZAM GELECEK Mİ?

Sektör söylentilerine göre 1 Nisan 2022 itibariyle sigara gruplarının tamamında en az 4 en fazla 6 TL zammın uygulanacağı sigara dağıtıcıları ve satıcılarına haber verildi.

Vatandaşlar ise sigara bulmakta zorlandığını dile getirirken, sigara satan büfe ve marketler ise dağıtıcıların sigara dağıtımını azalttığını aktardı.

MART AYI GÜNCEL SİGARA FİYATLARI!

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21,50 TL olan sigara 23,50 TL

22 TL olan sigara 24 TL

23 TL olan sigara 25 TL

24 TL olan sigara 26 TL

25 TL olan sigara 27 TL

25,50 TL olan sigara 27,50 TL

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