Sigaraya zam mı geliyor? Sektör kaynaklarından açıklama! Sigara fiyatlarına ne kadar zam gelecek?

Geçtiğimiz günlerde arka arkaya zam gelen sigaraya yeni zammın uygulanacağı iddia edildi. Sektör kaynaklarına göre sigara gruplarının tümüne 4 ila 6 TL arası zam uygulaması yapılacak. Peki sigaraya zam gelecek mi? İşte iddialar ve ayrıntılar...

SİGARAYA YENİ ZAM GELECEK Mİ?

Sektör söylentilerine göre 1 Nisan 2022 itibariyle sigara gruplarının tamamında en az 4 en fazla 6 TL zammın uygulanacağı sigara dağıtıcıları ve satıcılarına haber verildi.

Vatandaşlar ise sigara bulmakta zorlandığını dile getirirken, sigara satan büfe ve marketler ise dağıtıcıların sigara dağıtımını azalttığını aktardı.

MART AYI GÜNCEL SİGARA FİYATLARI!

21,50 TL olan sigara 23,50 TL

22 TL olan sigara 24 TL

23 TL olan sigara 25 TL

24 TL olan sigara 26 TL

25 TL olan sigara 27 TL

25,50 TL olan sigara 27,50 TL

