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Sigaraya zam yolda! Tiryakilere kötü haber: 50 TL'ye dayanacak! Sigaraya zam mı geliyor, hangi marka ne kadar olacak?

02.04.2023 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sigaraya zam geleceği iddia edildi. Önümüzdeki günlerde bazı tütün ürünlerinin paket başı fiyatına 5 TL ve 10 TL arasında zam gelmesi bekleniyor. Fiyatlar, 50 TL'ye dayanacak. Birçok kişi internette "2023 Sigara fiyatları ne kadar, hangi markaya ne kadar zam geliyor?" gibi soru ve konu başlıklarını araştırıyor. Konuya ilişkin bilgileri sizler için derledik. Peki, iddialar doğru mu? Sigaraya zam mı geliyor? İşte detaylar...

Sigaraya zam yolda! Tiryakilere kötü haber: 50 TL'ye dayanacak! Sigaraya zam mı geliyor, hangi marka ne kadar olacak?

Sigaraya zam geleceği öne sürüldü. Kulislerde konuşulana göre bahsi geçen zamla birlikte bazı sigara fiyatları 50 TL'yi bulacak. 2023 yılında son gelen zamlar tütün mamüllerinin paket fiyatlarını değiştirmişti. İşte bahsi geçen iddianın ardından gündem olan sigara fiyatı zam ayrıntıları...

sigara

SİGARAYA ZAM MI GELECEK?

Sigaraya zam geleceği iddia edildi. 2023 yılına girmemizle birlikte sigara fiyatlarına büyük zamlar yapılmıştı. Kulislerde sigara fiyatına zam geleceği söylentileri dolaşıyor. İddiaya göre; bazı sigara fiyatları paket başı 5 TL ve 10 TL arasında zamlanacak. Bir paket sigaranın fiyatı 50 TL'ye dayanacak.

Sigaraya ne kadar zam geldi? İşte 2022 zamlı sigara fiyatları

SİGARA FİYATLARI NE KADAR?

Sigaraya 5 Ocak'ta 4 TL zam gelmişti. Zam sonrası 32'TL'ye satılan satılan bir sigara paketi 36 TL'ye ulaşmıştı. En düşük sigara paketinin fiyatı 23 TL olurken en pahalı sigara fiyatı 40 TL'yi bulmuştu.

Sigaraya zam geldi mi, ne zaman gelecek?

Daha sonra yeni yılla birlikte zamlanan bazı sigaralarda 1 TL indirime gidildi. Böylece grubun en ucuz sigarası 32, en pahalı sigarası ise 35 TL oldu.

Buna karşın yakın zamanda sigaraya zam bekleniyor.

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Sigara zammı

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