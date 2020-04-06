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Sigorta girişi olan erkeklere müjde! Erken emeklilik...

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.04.2020 15:05 | Son Güncelleme

Sigortalı vatandaşların emekliliği hak etmesi için belirlenen şartları yerine getirmesi gerekir. Bu şartlar arasında; sigorta başlangıç tarihi, hizmet süresi ve SGK'ya ödenen prim günü gibi kriterler yer alır. Prim günü miktarı emeklilik zamanını doğrudan etkiler. Askerlik nedeniyle iş hayatından uzak kalan erkek sigortalıların adına bu dönemde prim ödemesi yapılmaz.

Sigorta girişi olan erkeklere müjde! Erken emeklilik...

Vatani görevini yapmak için askere giden erkek sigortalıların askerde kaldıkları süre kadar SGK'ya geriye dönük olarak prim ödemesi yapmalarına hak tanınmıştır. Geriye dönük olarak yapılan prim ödemesi ile erken emekliliğin kapısı aralanmıştır. Sigorta başlangıç tarihleri 2000 yılı ve öncesine ait olan erkek sigortalılar, askerlik borçlanmasıyla prim günü ve yaş kriterlerini yerine getirerek emeklilik tarihini daha erkene çekebilirler. Erkek sigortalılara özel olarak sunulan askerlik borçlanması emeklilik yolunda çalışanlara büyük avantaj sunmaktadır. Peki, askerlik borçlanması nedir? Nasıl başvuru yapılabilir? Askerlik borçlanmasının şartları nelerdir? İşte, askerlik borçlanmasına dair bilinmesi gereken tüm detaylar...

ASKERLİK BORÇLANMASI NEDİR? ŞARTLARI NELERDİR?

Vatani görevini yapmak için çalışma hayatına ara veren vatandaşların bu döneme ilişkin geçen sürenin tamamını veya bir bölümünü borçlanmasının önü açılmıştır. Askerlik borçlanmasının şartları şunlardır:

  • Askerlik borçlanması hakkından yararlanmak için vatandaşların askerlik görevini er ya da erbaş olarak yapmaları şarttır. Aynı zamanda yedek subaylık okulunda geçen eğitim süresi ile bu okullara hazırlık aşaması da askerlik borçlanması süresine dahil edilir.
  • Askerlik borçlanması yalnızca askerlik süresi kadar yapılabilir. Uzun ya da kısa dönem olmasına bakılmadan askerlik süresinin tamamı veya bir kısmı borçlanılabilir. Askerlik süresinin bir kısmının borçlanılması durumunda kalanı için kişilerin borçlanma hakkı saklı tutulmuştur.
  • Vatani görevini icra eden kişilerin askerlik borçlanması için başvuru yapmasına imkan verirken bu kişilerin vefat etmesi durumda hak sahipleri de kişi adına borçlanma yapabilirler.
  • Askerlik borçlanması çalışmaya başlamadan önceki dönemler için de yapılabilir. Çalışma hayatından önce yapılan askerlik borçlanması aynı zamanda sigorta başlangıç tarihini daha öne çektiği için büyük avantaj sağlamaktadır.
  • Askerlik borçlanmasının miktarı o yıl belirlenen asgari ücret baz alınarak düzenlenir. Her yıl asgari ücrete yapılan zam oranında askerlik borçlanması ücretinin de yıllara göre değişiklik gösterdiğini söylemek mümkündür.
  • Askerlikten muaf olan ya da askerliğini yapmamış kişiler askerlik borçlanması hakkından yararlanamazlar.
    -Kişinin askerlik yaptığı dönem boyunda kendisi veya işvereni tarafından adına SGK'ya prim ödemesi yapılmaması önemli bir detaydır.

ASKERLİK BORÇLANMASI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Askerlik borçlanması için kişilerin ikamet adreslerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü veya Sosyal Güvenlik Merkezi üzerinden bizzat başvurularını iletmeleri ilk seçenek olarak belirlenmiştir. İkinci seçenek ise; vatandaşların internet aracılığıyla e-Devlet kapısını kullanarak başvurularını tamamlamalarıdır. Başvuru sırasında vatandaşlardan yalnızca askerlik şubesi tarafından onaylanan askerlik borçlanma belgesi istenir.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından SSK sigorta koluna tabi olan kişilerin e-Devlet üzerinden başvurularını iletmek için "4A Askerlik Borçlanması Başvurusu" sayfası oluşturulmuştur. Aynı şekilde BAĞ-KUR sigorta koluna mensup olanlar için; "4B Askerlik Borçlanması Başvurusu" sayfası vatandaşların hizmetindedir.

ASKERLİK BORÇLANMASI ÜCRETİ

Askerlik borçlanmasının günlük miktarı; asgari ücretin yüzde 32'sinin 7.5 katını geçmemek şartıyla 2020 yılı için güncellenmiştir. En düşük askerlik borçlanması miktarı ise asgari ücretin yüzde 32'si kadardır.

Buna göre 1 Ocak 2020- 31 Aralık 2020 tarihleri arasında askerlik borçlanması yapmak isteyen vatandaşlar günlük en düşük tutar olarak 31.39 TL; günlük en yüksek tutar olarak ise 235.44 TL ödeme yapabilirler.

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Anahtar Kelimeler:
SGK, sigorta, askerlik,

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
TSK yatırsın. sanki askere gidip tatil yaptık. Tabiri caizse it gibi çalıştık. Günlerce uyku uyumadığımı biliyorum. Birde ordaki günler için devlete ödeme yapıcakmışım. Siz çıldırdınız herhalde nereye saldıracağınızı bilemediniz.
Millet işinden eğitiminden feragat edip vatan borcunu ödüyor üstüne bir de kariyer hedefleri etkileniyor. Bir zahmet devlet vatan borcunu ödeyenlerin arkasında dursun.
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