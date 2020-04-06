Sigorta girişi olan erkeklere müjde! Erken emeklilik...

Vatani görevini yapmak için askere giden erkek sigortalıların askerde kaldıkları süre kadar SGK'ya geriye dönük olarak prim ödemesi yapmalarına hak tanınmıştır. Geriye dönük olarak yapılan prim ödemesi ile erken emekliliğin kapısı aralanmıştır. Sigorta başlangıç tarihleri 2000 yılı ve öncesine ait olan erkek sigortalılar, askerlik borçlanmasıyla prim günü ve yaş kriterlerini yerine getirerek emeklilik tarihini daha erkene çekebilirler. Erkek sigortalılara özel olarak sunulan askerlik borçlanması emeklilik yolunda çalışanlara büyük avantaj sunmaktadır. Peki, askerlik borçlanması nedir? Nasıl başvuru yapılabilir? Askerlik borçlanmasının şartları nelerdir? İşte, askerlik borçlanmasına dair bilinmesi gereken tüm detaylar...

ASKERLİK BORÇLANMASI NEDİR? ŞARTLARI NELERDİR?

Vatani görevini yapmak için çalışma hayatına ara veren vatandaşların bu döneme ilişkin geçen sürenin tamamını veya bir bölümünü borçlanmasının önü açılmıştır. Askerlik borçlanmasının şartları şunlardır:

Askerlik borçlanması hakkından yararlanmak için vatandaşların askerlik görevini er ya da erbaş olarak yapmaları şarttır. Aynı zamanda yedek subaylık okulunda geçen eğitim süresi ile bu okullara hazırlık aşaması da askerlik borçlanması süresine dahil edilir.

Askerlik borçlanması yalnızca askerlik süresi kadar yapılabilir. Uzun ya da kısa dönem olmasına bakılmadan askerlik süresinin tamamı veya bir kısmı borçlanılabilir. Askerlik süresinin bir kısmının borçlanılması durumunda kalanı için kişilerin borçlanma hakkı saklı tutulmuştur.

Vatani görevini icra eden kişilerin askerlik borçlanması için başvuru yapmasına imkan verirken bu kişilerin vefat etmesi durumda hak sahipleri de kişi adına borçlanma yapabilirler.

Askerlik borçlanması çalışmaya başlamadan önceki dönemler için de yapılabilir. Çalışma hayatından önce yapılan askerlik borçlanması aynı zamanda sigorta başlangıç tarihini daha öne çektiği için büyük avantaj sağlamaktadır.

Askerlik borçlanmasının miktarı o yıl belirlenen asgari ücret baz alınarak düzenlenir. Her yıl asgari ücrete yapılan zam oranında askerlik borçlanması ücretinin de yıllara göre değişiklik gösterdiğini söylemek mümkündür.

Askerlikten muaf olan ya da askerliğini yapmamış kişiler askerlik borçlanması hakkından yararlanamazlar.

-Kişinin askerlik yaptığı dönem boyunda kendisi veya işvereni tarafından adına SGK'ya prim ödemesi yapılmaması önemli bir detaydır.

ASKERLİK BORÇLANMASI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Askerlik borçlanması için kişilerin ikamet adreslerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü veya Sosyal Güvenlik Merkezi üzerinden bizzat başvurularını iletmeleri ilk seçenek olarak belirlenmiştir. İkinci seçenek ise; vatandaşların internet aracılığıyla e-Devlet kapısını kullanarak başvurularını tamamlamalarıdır. Başvuru sırasında vatandaşlardan yalnızca askerlik şubesi tarafından onaylanan askerlik borçlanma belgesi istenir.