Sigorta girişi olan erkeklere müjde! Erken emeklilik...

Vatani görevini yapmak için askere giden erkek sigortalıların askerde kaldıkları süre kadar SGK'ya geriye dönük olarak prim ödemesi yapmalarına hak tanınmıştır. Geriye dönük olarak yapılan prim ödemesi ile erken emekliliğin kapısı aralanmıştır. Sigorta başlangıç tarihleri 2000 yılı ve öncesine ait olan erkek sigortalılar, askerlik borçlanmasıyla prim günü ve yaş kriterlerini yerine getirerek emeklilik tarihini daha erkene çekebilirler. Erkek sigortalılara özel olarak sunulan askerlik borçlanması emeklilik yolunda çalışanlara büyük avantaj sunmaktadır. Peki, askerlik borçlanması nedir? Nasıl başvuru yapılabilir? Askerlik borçlanmasının şartları nelerdir? İşte, askerlik borçlanmasına dair bilinmesi gereken tüm detaylar...
Vatani görevini yapmak için çalışma hayatına ara veren vatandaşların bu döneme ilişkin geçen sürenin tamamını veya bir bölümünü borçlanmasının önü açılmıştır. Askerlik borçlanmasının şartları şunlardır:
Askerlik borçlanması için kişilerin ikamet adreslerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü veya Sosyal Güvenlik Merkezi üzerinden bizzat başvurularını iletmeleri ilk seçenek olarak belirlenmiştir. İkinci seçenek ise; vatandaşların internet aracılığıyla e-Devlet kapısını kullanarak başvurularını tamamlamalarıdır. Başvuru sırasında vatandaşlardan yalnızca askerlik şubesi tarafından onaylanan askerlik borçlanma belgesi istenir.
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından SSK sigorta koluna tabi olan kişilerin e-Devlet üzerinden başvurularını iletmek için "4A Askerlik Borçlanması Başvurusu" sayfası oluşturulmuştur. Aynı şekilde BAĞ-KUR sigorta koluna mensup olanlar için; "4B Askerlik Borçlanması Başvurusu" sayfası vatandaşların hizmetindedir.
Askerlik borçlanmasının günlük miktarı; asgari ücretin yüzde 32'sinin 7.5 katını geçmemek şartıyla 2020 yılı için güncellenmiştir. En düşük askerlik borçlanması miktarı ise asgari ücretin yüzde 32'si kadardır.
Buna göre 1 Ocak 2020- 31 Aralık 2020 tarihleri arasında askerlik borçlanması yapmak isteyen vatandaşlar günlük en düşük tutar olarak 31.39 TL; günlük en yüksek tutar olarak ise 235.44 TL ödeme yapabilirler.
Okuyucu Yorumları 2 yorum