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Şikayet yağıyor! Trafik sigortasında yeni gelişme... Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor, engel çıktı

Zorunlu trafik sigortasına dair yeni gelişme! Sürücülerin kazaya karışması halinde hasarın karşılanmasına yönelik olan zorunlu trafik sigortasında son gelişme dikkat çekici. 1 yıllık süre bitince sigorta yenilemesi gereken sürücüler yeni trafik sigortası yapmak istediklerinde şirketlerin poliçe kesmekten kaçınmaya başladığı öğrenildi ve mağduriyete oldu. TÜKONFED'den Turusan Bağcı "Sigorta şirketleri trafik sigortası yapmaktan kaçınmaya başladı" deyip kendilerine çokça şikayet geldiğini söyledi.

Şikayet yağıyor! Trafik sigortasında yeni gelişme... Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor, engel çıktı
Hande Dağ

Bir yılı dolan sürücülerin, zorunlu trafik sigortası yenilemek istediklerinde son dönemde dikkat çeken bir gelişmeyle karşı karşıya kaldığı öğrenildi. Buna göre; trafik sigortası yenileme zamanı gelen sürücülerin yeni poliçe yapmak istedikleri zaman şirketlerin trafik sigortası kesmek istemediği aktarıldı.

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Milliyet'te yer alan habere göre; şirketlerden sigorta teklifi alamayan acentelerin de zor duruma düştüğü kaydedildi. Dolayısıyla son dönemde sürücüler trafik sigortası yaptırırken çeşitli zorluklarla karşı karşıya kalıyor.

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"TRAFİK SİGORTASINDA ZARARLAR CİDDİ RAKAMLARA ULAŞMAYA DEVAM EDİYOR"

Geçtiğimiz yıllarda da yaşanan, şirketlerin trafik sigortası kesmek istememesi durumu yeniden gündem oldu. Peki, bunun nedeni ne ve bu durumda araç sahipleri ne yapmalı? Merak edilenleri aktaran Tüketici Konfederasyonu Sigorta Komisyonu (TÜKONFED) Başkanı Turusan Bağcı şöyle konuştu:

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"Trafik sigortasında zararlar ciddi rakamlara ulaşmaya devam ediyor. 2024 yılında sigorta şirketleri trafik sigortalarında 34,7 milyar TL zarar etti. Bu çok büyük bir zarardı. İlk kez bir branşta bu kadar büyük meblağlarda zarar edildi. Sektörün 2025 Ocak-Mart döneminde trafik sigortasındaki zararı ise 15.4 milyar TL seviyesinde.

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"SİGORTA ŞİRKETLERİ PRİMLERİN ARTIRILMASINI TALEP EDİYORDU"

2025’in ilk 3 ayında, 2024’ün neredeyse yarısı kadar zarar edilmesi sigorta şirketlerini kaos yaratacak noktaya itti. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) düzenli olarak her ay trafik sigortasında yapılan zammı hasar endeksine göre ayarlıyor. Araç fiyatlarına, hasar maliyetlerine bakıyor ve ona göre fiyatları belli oranlarda artırıyor. Sigorta şirketleri artışların az olduğunu, daha yüksek ayarlamalar yapılıp primlerin artırılmasını talep ediyordu. Trafik sigortalarında her ay düzenli olarak ufak artışlar devam ediyor.

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"İLK 3 AYDA ZARAR EDİLİNCE SİGORTA YAPMAKTAN KAÇINMAYA BAŞLADILAR"

2025 yılının ilk 3 ayında da zarar edilince sigorta şirketleri trafik sigortası yapmaktan kaçınmaya başladılar. Bu acenteler ile sigorta şirketleri arasında önemli sorunlara neden oldu. Trafik sigortası zorunlu olduğu için hiçbir sigorta şirketi trafik sigortası yapmaktan kaçınamıyor. Ciddi para cezaları var ve şirketin kapanmasına kadar gidebiliyor. Araştırma yapıldığında hangi şirketlerin kaçındığını SEDDK rahatlıkla görebiliyor.

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"ŞİKAYETLER CİDDİ OLARAK ARTTI"

Acenteler şu anda zor durumda. Şikayetler ciddi olarak arttı. Tarafımıza da çok sayıda şikayet geliyor. Geçen yıllarda olduğu gibi acentelerin ekranlarına teklifler gelmiyor. Acente poliçeyi kesmek istediğinde buna izin verilmiyor, acente sonrasında bir daha aynı fiyatı bulamıyor.

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"PİYASADA SİGORTASIZ ARAÇLAR BULUNABİLİR"

Bu yüzden piyasada sigortasız araçlar bulunabilir. Bu araçların bağlanması, ceza yemesi gibi durumlar da söz konusu.

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"SÜRÜCÜLER TEDİRGİN, YOLA ÇIKMAK İSTEMİYORLAR"

Öte yandan bazı sigorta şirketleri fiyat veriyor, ‘yanında kasko yaparsan, ferdi kaza sigortası yaparsan poliçeyi keserim’ diyor. Tabi trafik sigortası zorunlu bir poliçe. Sürücüler tedirgin, yola çıkmak istemiyorlar. Bir kazada ciddi masraflar ödenebilir. Acenteler de müşterisine karşı mağdur oluyor. SEDDK’nın sigorta şirketleri ve acentelerle bir araya gelip bu kaosa son vermesi lazım. Yoksa tüketiciler ciddi mağduriyetler yaşayabilir.

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SÜRÜCÜLERİN YAPABİLECEKLERİ

Trafik sigortası yapmayan şirketler ile ilgili tüketiciler bu poliçeyi yapmayan sigorta şirketinden yapmadığına dair bir yazı isteyebilir veya teklif verilmediğine dair görüntüyü SEDDK’ya başvurarak şikayet edebilir. Ancak bunu zaten SEDDK görebiliyor. Bununla ilgili sigorta şirketleriyle görüşülebilir veya uzlaşarak bir orta yol bulunabilir diye düşünüyorum"

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Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
Zorunlu trafik sigortası trafik sigortası
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