Sil baştan değişiyor! Daha yüksek emekli maaşının şifreleri... İsa Karakaş 'Maaşları artmış olacak' deyip açıkladı

Emeklilik sisteminin sil baştan değişeceği, yeni modele göre sigortalılık süresi uzadıkça emekli maaşının da otomatikman artacağı konuşuluyor. Buna göre uzun süre çalışanların daha yüksek maaş alacağı belirtiliyor. Peki, yeni sistemin detayları neler? Uzman isim tüm ayrıntıları açıkladı. İşte detaylar...

"İLK DEFA FARKINA VARILDI"

TGRT Haber yayınında konuşan SGK başuzmanı İsa Karakaş konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Biliyorsunuz bütün emekliler serzeniş içerisinde. Yani emeklilik sistemi adil değil deniliyor. Şimdi baktığımız zaman bu teşhis doğru mu? Evet doğru. Neden? Bir düşünün. Bir Bağkurlu esnaf 9000 gün prim ödüyor.

Yani tam 25 yıl boyunca. Asgari ücret ve düşük ücretten ödüyor. Diğer yandan bakıyorsun ki sadece 3600 gün prim yatırmış. Bu kök maaş meselesi ile birlikte hükümet ne yapıyor? Hazine desteği ile birlikte hepsini 16.881 TL'de buluşturuyor. Ya böyle olunca esnaf ben niye 25 yıl prim ödüyorum, aynı maaşı alıyorum, diğeri 10 yıl prim ödeyip benimle niye aynı maaşı alıyor? Çünkü yani şu andaki primler dediğimiz nedir? Her ay cebimizden yapılan bir kesinti. Birinin cebinden 25 yıl boyunca kesinti yapıyor. Diğerinden 10 yıl prim kesintisi yapıyor. Aynı maaşı alıyorsun. Ve dolayısıyla bu gerçekten işin içinden çıkılmaz hale geldi. Ve bu durum en çok SGK'yı etkilemeye başladı. Nasıl etkiliyor? Ben nasıl olsa 10 yıl prim ödesem de 25 yıl prim ödesem de asgari ücret üzerinden ödediğim için aynı maaşı alıyorum, dolayısıyla ben ne yapayım, bir an önce sistemden çıkayım... Dolayısıyla sistemden çıkışlar olduğu zaman SGK bir yandan prim gelirlerinden mahrum oluyor. Diğer yandan emekli maaşı nedeniyle harcama yapıyor. Yine çalışanlar açısından da fazla çalışmanın, uzun süre çalışmanın bir artısı kalmıyor. Bunu yıllardır söylüyoruz ve dolayısıyla şimdi ilk defa Cumhurbaşkanlığı programında bu durumun farkına varıldı.

DÜZENLEME NASIL OLUR?

Peki düzenleme nasıl olur? Düzenleme şöyle olur... Bugün itibarıyla normal emeklilik koşullarına baktığımız zaman bugün içerisinde diyorum, yani örneğin 2009 yılında işte başlamış olan bir SSK'lı 7200 gün prim ödediği zaman diğer şartlarda varsa emekli oluyor. Bağkurlu ve memurlar 9000 gün yani 25 yıl, birileri 20 yıl işçiler 20 yıl, memur ve bağkurlular 25 yılla emekli oluyor. Şimdi burada iki durum söz konusu. Şudur; emeklilik sisteminde kısmi emeklilik aylığı dediğimiz bir aylık var. Bu nedir? Az primli emekliliğe denk geliyor. Bir de normal şartlarla emeklilik var. Şu anda hükümetin bu kök emeklilik maaşıyla birlikte hem kısmi emeklilik, izleyicilerimiz daha iyi anlasın diye şunu söyleyeyim; yani yarım maaş aslında yarım maaş diyelim, yarım maaş alanlarla tam maaş alanları aynı kefeye koyuyoruz ve hepsine 16.881 TL ödüyoruz. Bununla ilgili bunun bir ayrımı söz konusu olabilir.

Nasıl ayrılabilir? Yani siz prim ödeyerek kısmi emekli olmuşsanız ya da 15 yıl prim ödeyip kısmi emeklilik almışsanız tam aylık olanlarla aynı kefede olmayacaksınız. Tam aylığın ayrı bir tabanı olacak. Az primle emekli olanların ayrı bir primi olacak. Birinci sistem bu.

"MAAŞLARI ARTMIŞ OLACAK"

Bir de sistemde daha fazla uzun süre kalmak için SSK'lılar 20 yıl prim gerekiyor. 20 yıllık primi dolduğu zaman emekli olmayıp kalırlarsa veya 25 yıl Bağkurlarla memurlar 25 yılı doldurdukları zaman sistemde kalırlarsa ilave bir prim ödemesi ile birlikte bunların maaşı artmış oluyor. Aylık bağlama oranı ne olacak orada? 20 yılı doldurduktan sonra biz size ilave bir maaş ödüyoruz denildiği zaman insanlar sistemde kalmaya devam edecek. Sistemde kalmaya devam ettikleri zaman maaşları artmış olacak. SGK da kazançlı çıkmış olacak. Böyle bir sistem söz konusu olabilecek"