Silifke'de yetiştirilen ejder meyvesine Arap ülkelerinden yoğun talep var

Silifke’nin Narlukuyu Mahallesi'nde ejder meyvesi yetiştiriciliği yapan Kubilay Öztürk, meyveyi uzun süre araştırdığını, ürünün kolay yetiştirilmesi ve pazar sıkıntısının olmaması nedeniyle üretim yaptığını belirtti. Silifke'nin isminin, limondan sonra ejder meyvesi ile anılmasını umut ettiğini söyleyen Öztürk, 2 ay sonra ürün hasadına başlayacaklarını dile getirdi. Öztürk, ejder meyvesinin diğer sera ürünlerine göre daha zahmetsiz yetiştirildiğine dikkat çekerek, emeğinin az ama getirisinin yüksek olduğunu anlattı.

'LÜKS OTELLER SATIN ALIYOR'

Meyvenin güzel görüntüsü ve lezzeti sayesinde pek çok kesimin ilgisini çektiğini vurgulayan Öztürk, "Arap ülkeleri pitayayı lüks otellerinde kullanmak üzere satın alıyor. Ürün olgunlaştıkça hasat edip kilosunu 25 TL'den gönderiyoruz. Örtü altında yetiştirdiğimiz bu meyvenin çiçekten çıkan otları bile zayıflama ve gençleştirme alanlarında kullanılıyormuş. Bu nedenle kaktüsgillerden olan bu ürün sağlık konusunda da aranan bir meyve. Kolon kanserine iyi geldiği belirtiliyor, bu yönde talepler de oluyor zaman zaman. Kivi, ananas ve muz karışımı bir aroması var. Oldukça lezzetli."