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Silikon Vadisi Bankası'nın (SVB) iflası ABD yönetimini alarma geçirdi

12.03.2023 18:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, hafta sonunu, düzenleyici kurumlarla birlikte, ülkede bankacılık sisteminde son 15 yıldır görülen en büyük iflas sonrası, yapılması gerekenleri tartışarak geçirdiğini söyledi. CBS News'a konuşan Yellen, "Silikon Vadisi Bankası'nın (SVB) iflası sonrası, başka bankaların iflas etmelerini önlemek önemli" dedi.

Silikon Vadisi Bankası'nın (SVB) iflası ABD yönetimini alarma geçirdi

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, SVB için bir kutarma paketi açıklamalarının söz konusu olmadığını söyledi, ne tip önlemler almayı planladıkları konusunda ise detay vermedi.

yellen

Ancak Amerikan yönetimi yarın piyasalar açılmadan önce net bir planı kamuoyuna açıklamak için baskı altında.

Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC), SVB'deki 250 bin dolara kadar olan banka mevduatları için devlet garantisi getirdi.

Ancak SVB'deki mevduatların yüzde 85'i, 250 bin doların üstünde.

BANKACILIK HİSSELERİNDE DÜŞÜŞ

SVB, Cuma günü, müşterilerini birkaç saat içinde milyarlarca doları hesaplarından çekmesi sonrası iflas etmişti. SVB'nin iflası, ABD'de 2008'deki küresel mali kriz sonrası, en son Washington Mutual bankasının iflasından bu yana kayıtlara geçen en büyük banka iflası olmuştu.

İflas ABD ve Avrupa'da hisse senedi piyasasını olumsuz etkilemiş, dünya çapında bankacılık hisselerinde düşüş görülmüştü.

1983'te kurulan SVB, teknoloji endüstrisi bankacılığında uzmanlaşmıştı ve genellikle start-uplara krediler veriyordu.

16'INCI SIRADA YER ALIYORDU

Aynı zamanda start-upların halka arzlarına da yardımcı olan SVB, varlıkları dikkate alındığında ABD'nin büyük bankaları arasında 16'ncı sırada yer alıyordu.

Son 10 yılda hızla büyüyen ve operasyonlarının çoğu ABD'de olan bankanın, 8500'den fazla çalışanı bulunuyor.

1 Aralık 2022 itibarıyla SVB'nin toplam varlıkları yaklaşık 209 milyar dolar ve toplam mevduatı da yaklaşık 175,4 milyar dolardı.

İngiltere hükümeti, İngiliz teknoloji şirketlerinin, Silikon Vadisi Bankası'nın iflasından olumsuz etkilenmemesi için yoğun çaba harcadığını açıkladı.

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