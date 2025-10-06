Sinan Ateş davası sanığıydı! Avukat Serdar Öktem'in son paylaşımı ortaya çıktı

İstanbul'da akşam saatlerine doğru Zincirlikuyu'da bir otomobile silahlı saldırı düzenlendi. Saldırganlar kaçarken araçta bulunan kişi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

SERDAR ÖKTEM HAYATINI KAYBETTİ

Hastaneye kaldırılan kişinin daha sonra Sinan Ateş cinayeti davasında bir süre cezaevinde bulunan ve tutuksuz yargılanan avukat Serdar Öktem olduğu öğrenildi. Öktem tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

BAŞSAVCILIK'TAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı saldırının ardından açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, "Avukat Serdar Öktem’e silahlı saldırı gerçekleştirilmesi ile ilgili Terör ve Örgütlü Suçlardan Sorumlu İstanbul Cumhuriyet Başssavcı Vekili ve görevlendirilen bir Cumhuriyet Savcısı olay yerinde, şu an ilk incelemeleri yapıyor. Gelişmeler oldukça bilgi verilecek" denildi.

ÖKTEM'İN SON PAYLAŞIMI

Öktem'in son paylaşımı ortaya çıktı. Öktem paylaşımında Duha Süresi 5'inci ayetine yer verdi.