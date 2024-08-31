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Sinema yıldızı, Hollywood yönetmeninden sonra Türkiye’nin en büyük iş insanlarından birisi o yatın sahibi oldu

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
31.08.2024 16:00
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1930'ların ünlü isimleriyle adı geçen ve tamamen ahşap olmasıyla dikkat çeken özel bir yat… Türkiye'nin önde gelen iş insanlarından birinin koleksiyonunun bir parçası olan bu yatın yeni sahibi kim?

Sinema yıldızı, Hollywood yönetmeninden sonra Türkiye’nin en büyük iş insanlarından birisi o yatın sahibi oldu

Rahmi Koç, Türkiye'nin en tanınmış iş insanlarından biri, denize olan tutkusu ve tarihi yatlara olan ilgisi ise Koç Ailesinin özel ilgi alanı. Koç Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Rahmi Koç, 1930’ların ünlü yatı satın aldı.

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1930'UN İNCİSİ: CIELITO

Odatv'nin haberine göre, Rahmi Koç, 1930 yılında inşa edilen ve tamamen ahşap yapısıyla dönemin denizcilik tarihinde iz bırakan Cielito isimli yatı satın aldı. Bu özel yat, sadece yapısıyla değil, aynı zamanda ilk sahipleriyle de dikkat çekiyor. Sessiz sinemanın ünlü yıldızı ABD'li Laura La Plante ve Hollywood'un tanınmış yönetmenlerinden William A. Seiter tarafından yaptırılan yat, 13 metre uzunluğunda ve üç kabine sahip.

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GÜÇLÜ DENİZ KOLEKSİYONU

Cielito, Koç'un deniz koleksiyonuna eklediği en yeni değerli parça olarak yerini aldı. Bu alım, Koç'un deniz ve tarihe olan ilgisini bir kez daha gözler önüne serdi.

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KOÇ'UN ÖZEL DOKUNUŞU

Rahmi Koç, bu özel yatla deniz koleksiyonunu daha da zenginleştiriyor. Tarihin önemli parçası bu eser, Koç'un koleksiyonunda kendine bir yer buldu. Koç, bu satın alımla hem denizcilik tarihine hem de sanat dünyasına adını yeniden duyurdu.

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Anahtar Kelimeler:
yat deniz rahmi koç
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