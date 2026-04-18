Sınır hattında bereketli hasat: Soğanın tarla fiyatı dikkat çekti

Hatay Reyhanlı’da Suriye sınırına sıfır noktadaki tarlalarda soğan hasadı başladı. Dönüm başına 5 ton verim beklenirken ürünler 22-25 TL aralığında satılıyor. Üreticiler bu yıl maliyetlerin karşılanmasını umut ediyor.

Türkiye’nin verimli tarım alanlarından Amik Ovası’nda baharla birlikte hasat dönemi açıldı. Hatay’ın Reyhanlı ilçesine bağlı Bükülmez Mahallesi’nde, Suriye sınırına yakın konumdaki 500 dönümlük alanda yetiştirilen soğanda hasat başladı.

Yağışların geçen yıla kıyasla daha fazla olması üretime olumlu yansırken, rekoltenin yüksek olması bekleniyor. Tarladan çıkan ürünler 22 ila 25 TL arasında alıcı buluyor.

REKOLTE BEKLENTİSİ DÖNÜM BAŞINA 5 TON

Bölgede soğan üretiminde bu yıl dönüm başına ortalama 4 ila 5 ton arasında verim öngörülüyor. Ürünler hem yurt içinde 81 ile gönderiliyor hem de ihracat için hazırlanıyor. Özellikle Rusya ve Suriye başta olmak üzere Avrupa pazarına da sevkiyat planlanıyor.

"HASADIN BEREKETLİ OLMASINI BEKLİYORUZ"

Türkiye Soğan Üretici ve Tedarikçiler Başkanı Reşit Kaya, bu yılki üretimin olumlu seyrettiğini belirtti:

"Burası Hatay'ın Reyhanlı ilçesi, Suriye sınırına sıfır noktasında üretim yapıyoruz. Şu karşıda gördüğünüz tepeler Suriye'nin ve Türkiye'nin son tarlası. Burada 500 dönüm soğan tarlası var ve biz burada üretim yapıyoruz.

Bu yıl hasat inşallah bereketli olacak. Bol yağmur yağdı, iki katı bir efor harcayarak çok şükür hasada ulaştık ve üretimimizi yaptık. Bugün de burada çuvallamayı görüyorsunuz."

"MALİYETİN ALTINA SATTIK"

Ürün fiyatlarına ilişkin de değerlendirmede bulunan Kaya, tarladaki fiyatın 25 TL civarında olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Türkiye'nin her tarafına kamyonlarla ve tırlarla gönderiyoruz. Bu yıl 25 TL gibi bir rakam düşünüyoruz. Artık gittiği nokta satış noktalarında rağbet görürse bir sıkıntı olmaz. Soğanın kilosunu 25 TL devam etmeyi planlıyoruz, geçen yıl yarı fiyatına sattık. Üretim maliyetlerimizin altında sattık ama inşallah bu yıl emeğimizin karşılığını almayı düşünüyoruz. Manavlarda soğan 35 TL arasında satış olması lazım."

İHRACAT MAYIS AYINDA HIZLANACAK

Kaya, ihracat sürecinin kısa süre içinde başlayacağını ifade ederek, "Geçen yıl dönüm başında 5 ila 6 tondu ama bu yıl 4 ila 5 ton arası rekolte bekliyoruz. Türkiye'nin bütün illerine gidiyor. Mayıs ayının 10'u itibarıyla ihracatta sevkiyatlara başlayacağız inşallah. Rusya'ya, Suriye'ye ve Avrupa'ya bu yıl soğan gönderiyoruz. Burada Avrupa'ya da bu yıl soğan göndermeye başladık. Yurt içinde bütün illere gidiyor; Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa Türkiye'nin bütün illerine buradan Reyhanlı ve Adanalılara sevkiyat yapıyor" dedi.

ÜRETİCİDEN FİYAT DENGESİ ÇAĞRISI

Üretici ile tüketici arasındaki fiyat farkına dikkat çeken Kaya, "Bizim yetkililerden istediğimiz tek şey üreticiye destek olmak amaçlı, üreticiyle ve tüketicinin arasındaki köprüyü sağlamlaştırmak. Şimdi bölgedeki marketlerin oluşturduğu fiyatlar üretici ve tüketiciyi de üzüyor. Biz sebze hallerinden her ilin marketi, pazarcısı, manavı o ilin ve ilçenin sebze halinden malını temin ederse malın değeri oluşmuş olur" diyerek yetkililere çağrıda bulundu.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

