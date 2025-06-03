FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Sınır kapısında dev uyuşturucu operasyonu! Kaçakçıların yöntemi pes dedirtti... Değeri milyarlarca lira

İçerik devam ediyor
Melih Kadir Yılmaz

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ağrı Gürbülak Sınır Kapısı'nda düzenlenen operasyonda kömüre emdirilmiş 1 ton 870 kilogram metamfetamin ele geçirildiği duyuruldu. Uyuşturucu maddenin kömüre emdirildiği tespit edilirken, piyasa değerinin ise yaklaşık 5 milyar 609 milyon lira olduğu belirtildi. Yapılan açıklamada ise, "Olayla ilgili soruşturma, Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülmektedir" denildi.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada kömüre emdirilmiş şekilde 1 ton 870 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildiği duyuruldu.

23

Açıklamada, "Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, kaçakçılıkla mücadelede önemli bir başarıya daha imza attı. Ağrı'daki Gürbulak Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda, tek seferde, kömüre emdirilmiş 1 ton 870 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi. 'Türkiye Yüzyılı'nı ticaretin yüzyılı yapma vizyonuyla hareket eden Ticaret Bakanlığı, kaçakçılıkla mücadele kapsamında hem beşeri hem de teknik kapasitesini güçlendirmeye devam ediyor" denildi.

24

"PİYASA DEĞERİ YAKLAŞIK 5 MİLYAR 609 MİLYON LİRA"

Uyuşturucu maddenin piyasa değeri ise dudak uçuklattı. Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Uzmanlaşmış personel ve gelişmiş risk analiz sistemleriyle yürütülen hedefleme çalışmaları neticesinde yapılan bu operasyonda yakalanan uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 5 milyar 609 milyon Türk lirası olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma, Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülmektedir" ifadelerine yer verildi.

25

TOPLAMDA YAKLAŞIK 20 MİLYAR LİRALIK UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerinin 2025 yılı boyunca yürüttüğü başarılı çalışmaların, haziran ayında tarihi bir seviyeye ulaştığı belirtilerek, "Gürbulak'ta gerçekleştirilen son yakalamayla birlikte toplamda 17 ton 144 kilogram uyuşturucu, 19 milyar 911 milyon 394 bin 573 Türk lirası değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Bu rakamlar, bir önceki döneme göre yüzde 234'lük artışla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşıldığını gösteriyor. Ticaret Bakanlığı olarak, yasa dışı ticaret süreçlerine geçit vermemeye, kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

(DHA)

Hissenet
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
SSK'lı, Bağ-Kur'lu ve memur için zam tablosu kesinleşiyor!SSK'lı, Bağ-Kur'lu ve memur için zam tablosu kesinleşiyor!
Kira artış oranı belli oldu! Tüm ev sahipleri ve kiracıları ilgilendiriyorKira artış oranı belli oldu! Tüm ev sahipleri ve kiracıları ilgilendiriyor

Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanlığı uyuşturucu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Muğla'daki depremde acı haber! 14 yaşındaki Afranur öldü

Muğla'daki depremde acı haber! 14 yaşındaki Afranur öldü

MEB’in tatil kararı sonrası velilerden yeni hamle! Whatsapp grupları karıştı: Plan üstüne plan yapıyorlar…

MEB’in tatil kararı sonrası velilerden yeni hamle! Whatsapp grupları karıştı: Plan üstüne plan yapıyorlar…

İzmir'de grev tartışmalarında bordrolar ortalığa saçıldı! "Maaş diye duyurdukları rakama ekleyin de görün"

İzmir'de grev tartışmalarında bordrolar ortalığa saçıldı! "Maaş diye duyurdukları rakama ekleyin de görün"

ENAG Mayıs ayı enflasyonunu açıkladı!

ENAG Mayıs ayı enflasyonunu açıkladı!

Fatih Portakal'dan grevdeki işçilere destek: "O hükümetin ayıbı"

Fatih Portakal'dan grevdeki işçilere destek: "O hükümetin ayıbı"

Sendika yöneticisi için olay iddia: 58 akrabası belediyede!

Sendika yöneticisi için olay iddia: 58 akrabası belediyede!

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.